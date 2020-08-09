Арсенал - Ахмат, 9 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Чемпионата России по футболу РПЛ

Арсенал готов разобраться с "Ахматом". Но и гости не намерены сдаваться

Прямая онлайн-трансляция матча Арсенал - Ахмат 9 августа 2020 года начнется в 19.00 (мск). Команды встретятся в Туле в 1 туре Чемпионата России РПЛ 2020/21. Для туляков это уже шестой сезон в премьер-лиге, минувший сезон команда закончила на 8 месте. И новый открывает игрой с грозненским клубом, который удержался в премьер-лиге, заняв 13 место.

В гости к тулякам, которые намерены начать сезон с победы, едет "Ахмат" Андрея Талалаева, новый тренер завершал сезон с "Крыльями Советов", которые оказались в ФНЛ. Кстати, в июле одно из двух последних поражений красно-желтых было именно от гостей.

"Ахмат" завершил сезон не самым лучшим образом, но в РПЛ удержался и теперь ставит гораздо более амбициозные планы.

Но даже букмекеры не уверены, кто окажется сильнее в этой встрече. На победу хозяев коэффициент 2,52, гостей -2,85. Высокая вероятность того, что забьет Луценко, ставший третьим по результативности форвардом в РПЛ в минувшем году.

Статистика личных встреч Арсенал- Ахмат 9 августа 2020

Между собой команды встречались 15 раз. В последних пяти матчах два раза побеждал Арсенал, в том числе в Кубке России, дважды сильнее оказывались Ахмат и одна игра в прошлом сезоне закончилась вничью 1:1. Последний матч выиграли гости со счетом 1:3. До этого туляки не уступали грозненцам дома.

Составы Арсенал Тула - Ахмат на матч 9 августа 2020 года

К новой встрече команды подошли без кардинальных перемен в составах. Из Арсенала" ушли Альварес и Володько, вратарь Юрий Лодыгин и игроки средней линии Ломовицкий и Берхамов. Данил Лесовой теперь стал полноценным игроком оружейников. Ахмат заключил контракт с Гиорги Шелией и проводил Глушакова и Митришева.

Прямая онлайн-трансляция игры Арсенал Тула - Ахмат 9 августа 2020 года начнется в 19.00 (мск) со стадиона в Туле. Видео-трансляцию покажет Матч Премьер.