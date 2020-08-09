Лежаки для туристов: в Самаре открылась пляжная зона с шезлонгами

Пляжные шезлонги - непременный атрибут любого курорта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 9 августа открылась пляжная зона, оборудованная шезлонгами. Уголок европейских курортов расположился на Полевом спуске. Зона с лежаками и теневыми навесами предназначена для гостей отеля «7 Авеню», кроме того, выдавать платные лежаки и полотенца смогут и другим туристам.

Видеть белые шезлонги на волжском берегу немного непривычно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первыми посетителями новой пляжной зоны стали 70 участников проекта «Открытая Самара» - они приехали в город в эти выходные. Проект инициировали Куйбышевский филиал АО «ФПК», ООО «РЖД Тур», региональные туроператоры и отель «7 авеню» при поддержке региональных и городских властей. Суть проекта проста – гости приезжают в Самару на поезде, а потом проводят время в соответствии с выбранной программой отдыха. Сейчас в рамках проекта «Открытая Самара» действуют две программы - «Поезд на Пленэр» и «Тур де Пляж».

Привлекать туристов в Самару будут совместными усилиями отельеров, железнодорожников и туроператоров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инвестором организации комфортной для туристов пляжной зоны выступил отель «7 Авеню».

- Мы собрали статистику и поняли, что только за июль у нас в отеле побывали гости из 62 регионов. Многие приезжают из Москвы и ближайших к ней регионов. Все, кто приезжает, отмечают нашу шикарную набережную и пляжную зону. И много запросов со стороны гостей было именно на благоустроенный пляж, чтобы с детьми можно было прийти, расположиться на шезлонгах, искупаться, - рассказал руководитель отеля Михаил Мальцев. - Мы пошли навстречу нашим гостям, обратились за содействием к региональным и муниципальным властям, вложились в инфраструктуру. Получилась такая привлекательная для туристов зона.

Организаторы обещают, что в следующем году на оборудованной пляжной зоне появятся прохладительные напитки и прокат спортивного оборудования.

Теперь на берегу Волги комфорт не уступает турецким пляжам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперты считают, что пляжный отдых в Самаре может стать отличным вариантом проведения уик-энда для жителей столицы и близлежащих регионов, особенно с учетом разработанной логистики.

- Мы давно занимаемся совместными проектами по въездному туризму, и знаем, что предложить туристам, особенно в этом году, - говорит замдиректора самарского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Инна Гаврилова. – Кроме бункера Сталина, «Самары космической» и «Поезда на Пленэр» местом притяжения туристов является наш самарский пляж. Причем мы видим, что многие туристы, например, из Москвы, даже не представляют себе все возможности пляжного отдыха в Самаре. Поэтому мы считаем, что слоган «На пляж лучше поездом» имеет такие же перспективы как «Поезд на Пленэр. Мы хотим показать, что из Москвы в Самару можно комфортно приезжать на выходные и хорошо проводить тут время.

Многие едут отдыхать в Самару с детьми Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инициаторы проекта уверены, что инвестиции в развитие пляжной территории помогут усилить позиции Самары как города-курорта и привлечь дополнительных туристов.

- Проект «Открытая Сара» - это зонтичный бренд, который объединяет сразу несколько туристических продуктов и туров в Самарскую область. Это и культурный, и гастрономический, и экскурсионный туризм, и, конечно, пляжи. Ведь Самара – это город-курорт, - рассказал руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

В Самаре масса возможностей интересно провести время с детьми Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Проект в первую очередь рассчитан на туристов из Москвы и Подмосковья, однако уже сейчас понятно, что отдыхом в Самаре интересуются и жители ближайших к столице регионов. Туры на самарские пляжи и на пленэры на август и сентябрь уже расписаны. Кстати, как отмечают организаторы, присоединиться к группам при желании могут и индивидуальные туристы.