Бум ипотечного рефинансирования и спрос на инвестиции: какие банковские продукты больше всего востребованы у самарцев

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков

По словам руководителя ВТБ, в регионе пандемия коронавируса и период вынужденной самоизоляции неизбежно отразились на банковской сфере и повлияли на результаты ее работы. Тем не менее, банку удалось сохранить позитивный тренд развития бизнеса и вырасти по основным показателям.

Сохранили позитивную динамику

- Росту способствовала мягкая кредитно-денежная политика Банка России и выгодные процентные ставки, которые сейчас действуют по большинству продуктов как в рамках мер господдержки, так и по собственным программам банка, - отметил Максим Папков. - Еще одной причиной, по которой нам удалось вырасти, стало активное развитие цифровых сервисов. И здесь пандемия спровоцировала более активное внедрение некоторых инициатив, которые планировалось реализовать позднее. Кроме того, у бизнеса региона сохраняется высокая потребность в финансировании, причем не только на сохранение и поддержание работы, но и на инвестиционные программы.

В результате по итогам первого полугодия ВТБ в Самарской области нарастил общий кредитный портфель на 18%, до 141,7 млрд рублей, портфель привлеченных средств физлиц и юрлиц вырос до 147,5 млрд рублей, прирост составил 12%.

В первом полугодии банк активно работал с населением - прирост портфеля розничного бизнеса с начала года составил 7% и достиг почти 60 млрд рублей. Всего за шесть месяцев ВТБ в Самарской области выдал населению 17 тысяч кредитов на 13,9 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Основным драйвером роста в рознице стала ипотека. Кредитный портфель по этому продукту вырос на 12% и составил 27 млрд рублей. За полгода самарцам одобрили 3700 заявок по ипотеке на 6,5 млрд рублей. Это более чем на четверть больше, чем годом ранее. По сравнению с прошлым годом в шесть раз выросли объемы рефинансирования жилищных кредитов – жители региона переоформили действующую ипотеку, взятую других банках почти на 2 млрд рублей.

- Главная причина роста ипотечного кредитования - исторический минимум по процентным ставкам, - пояснил Максим Папков. – Огромным спросом пользуется также программа «Ипотека с господдержкой 2020»:за шесть месяцев на покупку строящегося жилья мы выдали почти миллиард рублей, половину из них – по новой программе господдержки, с учетом того, что она заработала только с середины апреля.

Охотно рефинансируют самарцы и кредиты наличными, тем более что ВТБ предоставляет трехмесячную отсрочку по платежам клиентам других банков. Недавно банк также улучшил условия по кредитам наличными, снизив ставку до 7,5%.

Вместо вкладов - инвестиции

В ВТБ отмечают, что сберегательная модель поведения самарцев в первом полугодии 2020-го изменилась.

- Все больше самарцев предпочитают классическим депозитам инвестиционные инструменты, доходность по которым выше, - отметил Максим Папков. – Наш ресурсный портфель физлиц с начала года вырос на 6% и достиг 106,8 млрдрублей, при этом инвестиционный портфель вырос за полгода сразу на 18%, до 30,4 млрд рублей. Мы также обновили нашу базовую линейку вкладов, сделали продукт более простым и понятным для клиентов.

Все для бизнеса

Активно использовали банковские продукты и сервисы ВТБ корпоративные клиенты. Прирост кредитного портфеля по данному направлению составил 28%, до 82,1 млрд рублей, при этом в сегменте СМБ он увеличился на 13%, до 37 млрд.

- Треть нашего корпоративного портфеля сегодня - это застройщики, в Самарской области ВТБ один из лидеров по проектному финансированию, - отметил Максим Папков. – С использованием механизма эскроу счетов мы заключили в регионе уже 7 кредитных соглашений почти на 7 млрд рублей. По состоянию на 1 июля на счета эскроу в банке поступило уже более 4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов в ВТБ в Самарской области по итогам первого полугодия достиг 40,7 млрд рублей, прирост составил 31%.

Поддержка для пострадавших от пандемии

С апреля текущего года ВТБодним из первых подключился к работе по оказанию мер поддержки компаниям и предприятиям Самарской области, которые пострадали от пандемии коронавируса. За этот период банк одобрил кредитные каникулы для 7 тысяч заемщиков-физлиц на общую сумму 4,2 млрд рублей.

- С каждым месяцем число таких обращений снижается. В мае таких обращений было на 40% меньше, чем в апреле, а в июне- в два раза меньше, чем в мае. Это говорит, что ситуация стабилизировалась, люди вернулись в стандартным графикам обслуживания, - подчеркнул Максим Папков. –Предприятиям региона мы оказали кредитную поддержку на 7,9 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд рублей – в рамках реструктуризации.

Ставка на «цифру»

Пандемия ускорила активное внедрение цифровых банковских сервисов ВТБ. Максим Папков отметил, что активное развитие наших цифровых сервисов позволило клиентам, не выходя из дома, оформлять займы, открывать вклады и совершать большинство банковских операций.

- Сейчас доля заявок через онлайн-сервисы составляет 57% по кредитам наличными, 40% - по ипотеке и 22% заявок - по автокредитованию, - рассказал Максим Папков. – Кроме того, мы продолжаем развивать функционал Системы быстрых платежей и переводов: реализовали в ней возможность физлицам возврата средств при покупке товаров и получения переводов от компаний просто по номеру телефона на счет в банке. В ВТБ-Онлайн мы внедрили возможность получать справку об уплаченных процентах по кредиту – многим клиентам такой документ нужен для возврата налоговых вычетов. В сентябре планируем обновить мобильное приложение - оно станет более «дружелюбным» и быстрым, но останется таким же надежным.