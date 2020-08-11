Областная акция «КиноStart»: кино на большом экране возвращается в Самару

12 августа кинотеатры Самары возобновляют свою работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областная акция «КиноStart» начнется 12 августа 2020 года. Агентство социокультурных технологий проводит ее в честь начала работы кинотеатров после вынужденного перерыва из-за коронавирусной инфекции. В акции участвуют 15 кинотеатров и кинозалов в городах нашего региона и самарский Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А.Ивановой.

Для самарских зрителей в старейшем кинотеатре города приготовили по случаю возобновления сеансов праздничную программу. Акция «КиноStart» начнется вечером, в 18.00, перед входом в кинотеатр. Для гостей приготовили веселые развлечения аниматорами, музыкальную программу и призы. Подарком для всех будет бесплатный показ российской семейной комедии «Дорогой папа», сеанс начнется в 19.00 в Большом зале кинотеатра. Справки по телефону: (846) 333-48-98.

Фильм расскажет о владельце ведущей торговой сети Вадиме Дюмине, который привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму… где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.

Какие еще фильмы можно посмотреть в кинотеатре «Художественный» в августе:

Мультфильм «Тролли. Мировой тур» (6+)

Поп-тролли в шоке — оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы — впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все… Чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

12 августа – 9.00, 12.15, 14.30, 16.45.

С 13 по 19 августа – 9.00.

«Тайная жизнь» (18+)

Военная драма, США, Великобритания, Германия.

История символа австрийского сопротивления, Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

С 13 по 20 августа – 16.45, 20.15.

«Номер один» (12+)

Комедия, Россия.

Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

С 7 по 9 августа – 19.00, 21.15.

«Хэппи-энд» (12+)

Комедия, Россия, Тайланд.

Загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается нерешенным: для чего он все-таки прилетел на другой конец света?

12 августа – 9.15, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30.

С 13 по 20 августа - 9.15, 15.00, 22.30.

«Незваный гость» (18+)

Детектив, Корея Южная.

Молодой архитектор Со-джин уже полгода не может оправиться от гибели жены. Он живёт в большом доме родителей, страдает от посттравматического синдрома и с трудом общается с маленькой дочерью. Внезапно Со-джину звонят из детского приюта и сообщают, что нашлась его младшая сестра Ю-джин, которую он больше 20 лет назад потерял в парке развлечений. Родители радостно принимают новообретённую дочь, и та окружает их заботой, но Со-джину сестрица кажется очень подозрительной.

12 августа – 9.30, 11.45, 14.00, 16.30, 19.15, 22.00.

С 13 по 20 августа - 9.30, 14.15.

«Красотка в ударе» (12+)

Комедия, Россия.

Полина - обычная девушка: заурядная внешность, проблемы дома и на работе, встречи с одноклассниками по случаю... Но однажды она понимает, что проснулась настоящей красоткой, и теперь перед ней открыты все двери! Или ей это только кажется?

С 13 по 20 августа - 12.30, 17.30, 20.00.

«Запретная зона» (16+)

Триллер, Россия, Беларусь.

1989 год, 50 км от Чернобыля. Компания друзей отправляется в поход. Во время сплава по реке молодые люди сбиваются с маршрута и попадают в зону отчуждения. Волею случая на совести ребят оказывается чужая смерть и чужие деньги. Теперь события развиваются непредсказуемо. Как поведёт себя каждый участник похода? Взаимное недоверие, страх, ревность и сумка с деньгами, которые могут всё исправить… или погубить.

12 августа - 19.00, 21.15.

С 13 по 20 августа – 16.45.

«Молочные зубы» (18+)

Комедия, Австралия.

Когда Милла встречает Мозеса, кажется, что у них ничего общего: она – робкий подросток с несерьезными родителями и серьезным диагнозом, он – вороватый бездельник, который соглашается потусоваться с Миллой ради дозы морфина. Первая любовь, неловкая и насмешливая, и задумчивая история о прощании с детством и с родителями сплетаются в нескольких солнечных днях накануне теплого австралийского Рождества.

С 13 по 19 августа – 19.00, 21.30.

20 августа – 21.30.

«Думай, как собака» (6+)

Семейная комедия, Китай, США, Великобритания.

В ходе научного эксперимента 12-летний вундеркинд Оливер устанавливает телепатическую связь с любимым и, как оказалось, очень умным псом Генри. Благодаря подсказкам собаки парню удается решать проблемы в школе, дома и даже с девочками…

13 августа – 12.15, 14.30.

С 14 по 19 августа – 12.15, 14.30, 16.45.

20 августа – 9.30, 14.15.

«Феи: Тайна страны драконов» (6+)

Мультфильм, Германия, Люксембург.

Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием «Баяла». Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь. Но однажды Офира - королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала ещё более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов?

С 20 августа – 9.00, 12.15, 14.30.