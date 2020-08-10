В июле 2020 года телеканал RT объявил об итогах премии для военкоров

Премию учредил телеканал RT (в прошлом Russia Today). Ее присуждают за лучшие репортажи о боевых действиях и реалиях жизни гражданских людей в зонах военных конфликтов. Награждение проводят в трех номинациях: короткое и длинное видео, текст. Дата объявления победителей премии выбрана не случайно – 30 июля 2017 года в Сирии погиб стрингер канала RT Arabic Халед Аль-Хатыб.

Героизм военкоров

Сегодня телеканал RT Arabic, созданный в 2007 году, транслируется не только в арабоязычных странах, но и в Европе. По посещаемости сайта он опережает другие международные СМИ, работающие на регион, в том числе BBC и CNN на арабском.

По словам руководителя арабского вещания RT Майи Манны, популярность канала объясняется тем, что редакция старается обеспечить разнообразие мнений, живой диалог и максимально объективное освещение событий. Благодаря этому арабская аудитория не воспринимает канал как иностранный. В рейтингах RT Arabic стоит вровень, а по некоторым показателям опережает таких признанных авторитетов регионального вещания, как Al Jazeera и Al Arabiya.

Однако, чем больше на карте Ближнего Востока горячих точек, тем опаснее становится работа журналистов. Регион входит в число самых опасных для представителей международной прессы, так как группировки повстанцев разобщены, безжалостны и готовы на любую жестокость ради борьбы с властями. К примеру, с 2011 года, когда началась гражданская война в Сирии, в стране убито более 100 сотрудников различных СМИ. Благодаря отваге журналистов мир узнает о самых актуальных событиях в зоне сирийского конфликта.

Корреспонденты RT Arabic ведут репортажи из Сирии буквально с первых дней боевых действий, часто их работа сопряжена с риском. Так, в 2015 году из-за разрыва ракеты репортер RT Роман Косарев получил контузию, а год спустя другой журналист телеканала пострадал при обстреле госпиталя в Алеппо.

В 2017 году произошла трагедия – при ракетном обстреле террористической группировкой ИГ (запрещенной в РФ организации) в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс был убит стрингер RT Халед аль-Хатыб и ранен внештатный оператор Муутаз Якуб. Это был первый случай гибели журналиста RT при выполнении служебных обязанностей.

Аль-Хатыбу исполнилось всего 25 лет, он учился в университете Дамаска. В течение двух лет Халед делал репортажи для арабского сайта агентства Sputnik, затем устроился на работу на государственный канал Аль-Ихбария. В апреле 2017 года журналист стал сотрудничать с RT Arabic.

По словам матери Халеда, Лидии Хоурийе Аль-Хатыб, он мечтал о работе на RT. Халед любил родную страну и очень хотел показать мировой общественности реальное положение дел в Сирии. В поисках достойных сюжетов корреспондент не раз бывал на передовой, свой предпоследний репортаж провел из Ракки, где беженцы рассказали ему, что коалиция наносит беспорядочные удары по жилым кварталам.

Учреждение премии имени Халеда Аль-Хатыба

После гибели молодого журналиста руководство RT сделало все, чтобы поддержать его семью и увековечить память коллеги. На траурной церемонии, состоявшейся 1 августа 2017 года, главный редактор Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени Халеда Аль-Хатыба. Спустя месяц в Москве прошел торжественный вечер, посвященный 10-летию канала RT Arabic. На мероприятие пригласили семью Халеда. Присутствующие на церемонии почтили минутой молчания память о стрингере.

Весной 2018 года указом президента РФ погибший корреспондент был посмертно награжден медалью «За отвагу». 30 июля 2018 года в Москве на мероприятии, посвященном оглашению лауреатов премии имени Халеда Аль-Хатыба, награда была вручена отцу репортера, господину Гасану. Церемонию награждения провел замглавы МИД Михаил Богданов.

Награда, ставшая премией мира

Лауреатов премии определяют авторитетные журналисты, эксперты, аналитики, в частности, Ирада Зейналова и Евгений Поддубный. В 2018 году на конкурс были представлены работы претендентов более чем из 20 стран. Награды получили представители прессы из Сингапура, Ирландии и Ирака. На следующий год заявки подали журналисты из 25 стран. Лучшими были признаны материалы, повествующие о возрождении разрушенной Пальмиры, о жителях практически стертого с лица земли города-призрака Ракки, о сражении за Триполи и о разделенных стеной приграничных районах Сирии и Ирака.

По мнению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной, премия имени Халеда аль-Хатыба представляет собой премию мира, поскольку военные корреспонденты, рискуя жизнью и проявляя беспримерное мужество, показывают общественности, как ужасна война и как непросто после нее вернуться к мирной жизни.

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