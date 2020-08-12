«Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск», 12 августа 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 3 тура ФНЛ

В очных встречах команды по разу выиграли друг у друга Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

12 августа на стадионе «Самара Арена» в рамках 3-тура ОЛИМП-ФНЛ местные «Крылья Советов» принимают «СКА-Хабаровск». Волжане рассчитывают наконец-то одержать первую победу в сезоне, но и гости приехали за очками.

«Крылья» в прошлом туре сенсационно уступили «Велесу». В их активе всего одно набранное очко и мяч, забитый Егором Голенковым. Главный тренер команды Игорь Осинькин заверил, что все проблемы временные, его подопечные исправят ситуацию и еще себя покажут. Возможно, начнут они прямо сегодня, даже без дисквалифицированных Гацкана и Чернова.

Армейцы победили «Аланию» и проиграли «Текстильщику». У Алексея Поддубского неплохой коллектив, есть пара интересных фамилий. Клуб тоже решает серьезные задачи, не хочет быть в середине или на дне таблицы, поэтому просто с «СКА» справиться не получится ни у кого.

Букмекеры делают ставку на хозяев. На них коэффициент всего 1,79. На хабаровчан — 4,6. На ничью — 3,54.

В российской истории соперники встречаются друг с другом в третий раз. До этого они обменялись победами в сезоне ФНЛ 2014/2015. Оба поединка закончились со счетом 1-0.

Игру рассудит бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. Начало в 19-00 по самарскому времени. Прямая трансляция матча на «Яндекс Эфире». «КП-Самара» также следит за ходом встречи.