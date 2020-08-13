«Нам нужна партия мира»: Новые люди избрали председателя партии

Новым председателем партии избрали ее основателя Алексея Нечаева

8 августа в Москве прошел второй съезд партии «Новые люди». Новым председателем избрали основателя «Новых людей» Алексея Нечаева. На съезде собрались больше 300 гостей и делегаты из 44 регионов страны.

Партия появилась недавно: 1 марта 2020 года, но уже заявила о себе. «Новые люди» выдвинули почти 600 своих кандидатов для участия в выборах в законодательные собрания в 13 регионах страны в сентябре этого года. В Самаре члены партии будут претендовать на место в городском парламенте.

— Мы собрали больше 300 тысяч подписей и отдали их в избирательные комиссии. Это большая поддержка. У нас почти 110 тысяч сторонников в наших 12 регионах, — заявил на съезде партии новый председатель Алексей Нечаев.

Второй съезд партии «Новые люди» собрал больше 300 гостей из 44 регионов России

Про закостеневшую систему

1 июня Минюст России допустил партию «Новые люди» к выборам. Строить партию приходилось в период пандемии COVID-19, но даже в таких условиях, когда жизнь в России почти замерла, удалось создать большую политическую организацию. Основатели партии подчеркивают: здесь каждый может положиться на своих товарищей, однопартийцев без так называемого «вождизма». Здесь — доверие друг к другу. Без этого партию создать бы не получилось.

— Мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но, и чтобы на каждом уровне власти — региональном, городском, сельском — тоже были наши люди. В прямом и максимально близком контакте с избирателями. Мы — партия, которая строится снизу, от земли. Только такая партия сможет получить представительство в Госдуме. Закончилась эпоха партий, которые существуют только на телевидении и в интернете. Нам важно привести своих людей во власть. Но чтобы победить, надо привлечь миллионы людей. Их можно привлечь с помощью идей и ценностей, — считает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сейчас партия готовит 7 групп проектов для улучшения разных сфер жизни. Это так называемые «сквозные» проблемы, которые есть везде: система охраны здоровья, безопасность на дорогах, качество образования. А проекты для каждого региона локальные: зависят от проблем конкретной местности.

Правда, политик подчеркивает: быстрых изменений ждать нет смысла. Система в России слишком неподвижна многие годы, чтобы сразу что-то исправить.

— Мы за поступательные, но неуклонные перемены. Мы не будем обещать избирателям быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям. Нужно честно сказать нашим гражданам — что мы можем сделать и что нам будет трудно сделать. И самое важное — почему, — уверен Алексей Нечаев.

«Новые люди» подчеркивают: стране нужна «партия мира». Люди устали от постоянного страха.

Про то, над чем нужно работать

Новый председатель партии «Новые люди» обозначил 5 направлений, в которых партия будет работать.

1. Обновление. В политику должны прийти новый люди. Обновление власти — это не только поменять старые лица на новые. Это — изменить принцип государственного устройства и логику взаимодействия государства с народом.

2. Прогресс и развитие. Партия хочет показать: не только государство может что-то менять. Члены партии «Новые люди» будут предлагать проекты для развития общества. И это будет куда экономнее и качественнее, чем работа, которую делает чиновники.

3. Самостоятельность. Самостоятельные люди в стране составляют большинство, а не меньшинство. Важно дать молодым людям состояться в жизни, предпринимателям спокойно работать.

4. Свобода и справедливость. Партия хочет защитить граждан от несправедливости: от несправедливых рабочих отношений, от несправедливого суда, от мошенников.

5. Честность. Партия обещает быть честной и уже разрабатывает проекты, чтобы сделать чиновников доступнее для людей.

Про Сирию и внутреннюю политику

Новые люди подчеркивает, стране нужна «партия мира». Люди устали от постоянного страха.

— В 90-е годы все опасались, что страна развалится. Ответом на страх развала послужило создание «Единой России». Но прошло уже 20 лет. Люди хотят развития, чтобы страна менялась, была современной. Люди хотят хорошо жить. А у нас много военной риторики, от которой все устали. Давайте обустраивать нашу страну, а не жизни людей в Сирии и Ливии, — прокомментировал Алексей Нечаев. — Может, Воронежем заняться? Краснодаром? Костромой? Самарой? Мы в 2017 разработали блок предложений по образованию. Их поддержали даже на высшем уровне. Три года прошло — ничего не сделали. В парламенте нужна партия мира. Все-таки у власти должно быть две ноги — одна геополитическая, а вторая — наша, внутриполитическая.