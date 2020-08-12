Арсенал – Уфа 14 августа 2020: прогноз на матч 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Команды встречались совсем недавно – в конце июля – и сыграли вничью 0:0. Фото: ФК «Уфа» / ФК «Арсенал» (Тула).

Прогноз на матч 2 тура РПЛ Арсенал - Уфа 14 августа 2020 – 1:0.

Второй тур сезона Российской премьер-лиги откроет матч в Туле между местным «Арсеналом и «Уфой». Встреча пройдет в пятницу, 14 августа, на Центральном стадионе в Туле.

В прошлом сезоне, который завершился совсем недавно, команды набрали одинаковое количество очков (по 38) и финишировали по соседству. «Арсенал» опередил «Уфу» только по дополнительным показателям и в итоговом протоколе оказался на восьмом месте, когда подопечные Вадима Евсеева – на девятом.

В этом сезоне команды стартовали по-разному. Туляки разделили очки в матче с «Ахматом». Однако, по словам наставника «Арсенала» Сергея Подпалого, результатом в команде не очень довольны – «оружейники» рассчитывали на победу.

«Уфа» же после матча с «Краснодаром» ни о каких упущенных возможностях не думала. «Горожане» пропустили от «быков» три безответных гола. Впрочем, по словам наставника «Уфы» Вадима Евсеева, поражение от «Краснодара» они уже забыли.

- Матч с «Краснодаром» уже в прошлом. Выводы сделаны. Главное не повторять тех ошибок, нетипичных для нас. Игра с «Арсеналом» будет тяжелой, как и все следующие. Хотим показать качественный футбол. Надеюсь, все получится, - сказал Евсеев.

Примечательно, что в рамках РПЛ команды встречались совсем недавно – 22 июля. Это была игра прошлого сезона и завершилась она безголевой ничьей.

Букмекеры отдают предпочтение в этой встрече «Арсеналу». На победу «оружейников» дают 2.6 – 2.8. Коэффициент на победу «Уфы» - 3 – 3.2. На ничью дают 2.9 – 3.

«Арсенал» не безусловный, но фаворит встречи. Во-первых, туляки играют дома. Во-вторых, «Уфу» покинули Даниил Фомин и Остон Урунов, что, однозначно, потеря для команды Евсеева. Сейчас совсем непонятно, чего ждать от нынешней «Уфы», на этом фоне «Арсенал» выглядит предпочтительнее. Скорее всего, туляки добьются домашней победы с минимальным перевесом.