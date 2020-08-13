«Цифровая» борьба: «Роснефть» приглашает программистов на соревнования

Флагман российской нефтянки делает ставку на цифровизацию. «Цифра» внедряется во все бизнес-процессы компании «Роснефть», присутствуя в алгоритмах для решения самых разных задач – от управленческих до технологических. Кроме самих нейросетей, нефтяникам требуется соответствующая ИТ-инфраструктура и современные подходы к проектированию и разработке программного обеспечения. Для этого «Роснефти» нужны узкопрофильные специалисты, способные мыслить нестандартно и широко.

Именно такие – высококвалифицированные, креативные кадры – «Роснефть» выявит в ходе ИТ-марафона. Талантливая «цифровая» молодежь – студенты технических вузов, аспиранты и молодые специалисты – будет отмечена (на проведение марафона выделен немалый призовой фонд) и замечена, т.е. приглашена в компанию на работу. Стать участниками ИТ-марафона могут программисты от 18 лет и старше. Марафон пройдет с сентября по ноябрь – это будут три связанные одной концепцией ИТ-мероприятия: «Хакатон трех городов» по машинному обучению, «Хакатон для программистов-робототехников» и «Rosneft Proppant Check Challenge».

Конкурс стартует 24-25 сентября в Уфе, Казани и Самаре первым мероприятием «Хакатон трех городов» по машинному обучению. В ходе соревнования студенты и аспиранты российских вузов разработают алгоритм для построения пути движения на сложной поверхности. Похожие задачи возникают во многих прикладных областях, связанных с геологией, сейсморазведкой, трубопроводным транспортом и нефтепереработкой.

Следующий Хакатон для программистов-робототехников пройдет 16-17 октября в Уфе на базе УГАТУ, где студенты и аспиранты технических вузов проявят себя на техническом поприще. От участников потребуется создание робота, который сможет выполнять операцию по обслуживанию технологического оборудования.

Заключительная часть ИТ-марафона - международное соревнование Rosneft Proppant Check Challenge. В сентябре опытные и начинающие ИТ-специалисты России и зарубежья попробуют вычислить распределение линейных размеров зерен пропанта по серии фотографий. Победители трех Хакатонов встретятся в конце ноября в Москве, где будут подведены итоги Rosneft Proppant Check Challenge.

Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте https://rn.digital/it2020/