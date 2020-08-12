«Акрон» на последних минутах вырвал ничью у «Торпедо» в ФНЛ

Эта ничья стала первой в истории «Акрона» в ФНЛ. Фото: ФК «Торпедо» (Москва).

Тольяттинский «Акрон» продолжает набирать очки в ФНЛ. В среду, 12 августа, красно-черные вырвали ничью у грозного «Торпедо» в Москве – 1:1. Весь матч «Акрон» отбивался, но за четыре минуты до конца основного времени смог найти в себе силы и сравнять.

Матч протекал, как многие и предполагали. «Торпедо» - явный фаворит встречи – довило, «Акрон» отбивался. «Автозаводцы», почти не останавливаясь, засыпали тольяттинцев атаками. Победа «Торпедо» сегодня была очень нужна – подопечные Сергея Игнашевича в этом сезоне ФНЛ еще не брали три очка. А терять очки в матче с дебютантом лиги – болельщики не поймут.

Впрочем, что-то в механизме «Торпедо» в этот вечер было не так. Атаки шли, но к голу никак не приводили. Прицел у игроков в бело-черной форме явно был сбит. Особенно заметно это было по игре лидера атак «Торпедо» Ивана Сергеева. Форвард то и дело стрелял по воротам «Акрона», но либо не попадал в створ, либо попадал, но еще и во вратаря. По-настоящему опасный момент Сергеев организовал прямо под занавес первого тайма, но и тут голу помешал голкипер гостей Сергей Волков.

«Акрон» всё делал грамотно – яростно отбивался и что-то пытался сделать в атаке. Вряд ли тольяттинцы питали надежды, что будут играть с «автозаводцами» на равных, поэтому их игра и выглядела довольно спокойной.

Во втором тайме Сергею Игнашевичу нужно было что-то сделать, чтобы пробить оборону клуба из Тольятти. Наставник «Торпедо» решил сменить острие атаки – вместо Ивана Сергеева на поле появился Амур Калмыков, который только-только перешел в стан «автозаводцев» из «Тамбова».

Однако дивидендов перестановка не принесла. «Акрон» то и дело сбивал ритм атак противника и постепенно убаюкал игру. «Торпедо» начало играть монотонно и однообразно. А что, собственно, оставалось, когда соперник вжался в свои ворота и пробить настолько плотную оборону получалось с трудом?

Около ворот противника футболисты «Торпедо» страдали до 72 минуты. В одной из атак мяч заметался в штрафной тольяттинцев и отскочил к Константину Кертанову. Игрок «автозаводцев» с помощью рикошета отправил футбольный снаряд между ног вратарю гостей прямо в сетку ворот – 1:0.

После забитого мяча «Торпедо» и не думало закрываться. Напротив, «автозаводцы» шли вперед, стараясь развить преимущество и снять все вопросы об исходе встречи.

А вот тольяттинцам нужно было срочно что-то делать, чтобы сравнять. По той игре, которую «Акрон» показывал большую часть встречи, отыграться у гостей не получилось бы. Впрочем, тольяттинцы особо не спешили даже переходить середину поля. Но это было лишь иллюзией. Ничего не предвещало беды для «Торпедо», а она пришла. И имя ей – Артур Газданов.

На 86 минуте убаюканная оборона «Торпедо» пропустила выпад футболиста «Акрона». Газданов сместился с левого фланга в центр и пробил. Мяч с помощью рикошета оказался в сетке – 1:1.

«Торпедо» организовало финальный штурм, но тольяттинский клуб выстоял. Свисток арбитра зафиксировал первую в истории «Акрона» ничью в ФНЛ.

Благодаря ей тольяттинцы набирают четыре очка. В следующем туре «Акрон» сыграет также на выезде со «Спартаком-2». Матч пройдет 16 августа в Москве.