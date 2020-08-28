Самарских производственников научат избегать бюрократических проволочек в офисных процессах

Все больше сотрудников самарских предприятий осваивают принципы «бережливого производства» благодаря участию в тренингах «Фабрики офисных процессов». 27 августа еще одна группа прошла обучение и уже готова применить полученные знания на своих предприятиях.

Первая в России

Использование принципов «бережливого производства» позволяет повысить производительность и снизить затраты любого предприятия. Точки роста можно найти как в производственных, так и в офисных процессах. В Самарской области обучение и повышение квалификации сотрудников предприятий активно идет в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря этому проекту в 2019 году Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области на базе АО «Средне-Волжский механический завод» открылась «Фабрика офисных процессов». Это первые подобный тренинговый центр в России.

- Задача участников тренинга - пройти через сложный образовательный процесс. После сами участники оценивают, каких потерь возможно избежать на производстве, что можно улучшить с помощью инструментов «Бережливого производства», которые мы как тренеры даём, к которым подталкиваем, помогаем с решениями, - рассказывает заместитель руководителя РЦК в сфере производительности труда Самарской области Евгения Шабанова.

Тренинги проводят специально для представителей региональных предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Во время обучения представителям предприятий предлагают «разыграть» все процедуры одного из офисных процессов, например, оформления приема на работу заданного количества сотрудников за строго определенное время. Для поиска и устранения потерь дается три раунда. Тренинг построен так, что изначально в схему процесса заложены потери: лишние звенья, ненужные действия. Уже после первого этапа участникам предстоит самим предложить оптимизацию, исключить лишние операции или участников.

- Мы уже два года как участники нацпроекта и тренинг - часть этого проекта. У нас есть теперь замечательная возможность узнать об оптимизации офисных процессов. Наша делегация приехала сюда, чтобы почерпнуть эти уникальные новые знания, - поделилась впечатления участница обучающего тренинга «Фабрика офисных процессов» Ирина Шептуховская.

В минувшем году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». На сегодняшний день подано 117 заявок на участие.

В пятерке лидеров

В минувшем году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». На сегодняшний день подано 117 заявок на участие. Для предприятий участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» добровольное, бесплатное и выгодное.

- В рамках национального проекта у нас стоит задача вовлечь в контур в этом году 84 предприятия. А до 2024 года должно быть 250 предприятий. Соответственно, мы используем все возможные инструменты поддержки и помощи, чтобы как можно больше привлечь предприятия региона, - отметил руководитель управления министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев.

Благодаря работе экспертов федерального и регионального центров компетенций, предприятие может увеличить свой доход за счет внедрения передовых методик бережливого производства, получить адресную поддержку. Для предприятий-участников доступны льготные займы Фонда развития промышленности под 1% на модернизацию оборудования. Возможна помощь в заключении новых экспортных контрактов по итогам прохождения обучения, возможность переобучения сотрудников по линии центров занятости, бесплатное обучение управленческих кадров по программе «Лидеры производительности». Также участники нацпроекта имеют возможность получения инвестиционного вычета по налогу на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет

На 43 предприятиях уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. На лучших из них рост производительности труда достиг 48%. Такие результаты важны для всего региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что ключевой элемент опережающего экономического развития региона - рост производительности труда на региональных предприятиях.