«На работе смотрят с подозрением, дети уже махнули рукой»: самарчанка откровенно рассказала о буднях и сложностях жизни экоактивиста

Вести экологичный образ жизни не так сложно, как кажется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Можно я это выкину? – с опаской спрашивает меня коллега, показывая стаканчик из-под свежедоеденного йогурта.

- Конечно нет, - искренне удивляюсь я. – Это же полистирол. Сейчас вымою и заберу.

На работе на меня смотрят с подозрением: вместо того, чтобы как все нормальные люди бросить мусор в корзину и забыть о нем, я внимательно разглядываю упаковку, по каким-то неведомым признакам определяю, что ее можно переработать, и методично складываю в стол. Терроризирую коллег, буквально выхватывая из рук уже почти упокоившиеся в ведре фантики и бутылочки. А вечерами уношу домой полные пакеты мусора. Нет, я не сошла с ума. Я сортирую вторсырье и сдаю его на переработку.

Опознаю пэт по точке, полиэтилен – по шву

Большинство нынче относится к мусору по принципу «с глаз долой – из сердца вон». Донес фантик до урны - и вот ты уже практически эко-герой. Я тоже была убеждена, что раз не мусорю на улице, то забочусь об окружающей среде. Но волею случая работа занесла меня на мусорный полигон. Узрев груды вонючих отходов, которые каждый день генерирует мегаполис, я содрогнулась. С полигона все эти перемешанные кучи фантиков, огрызков, оберток не денутся уже никуда и никогда. Меня уже давно не будет на свете, а упаковки от всех съеденных за годы жизни чипсов, конфет, хлеба, лимонада так и будут сотни лет пылиться на свалке. Бррр! Желание пополнять эту кучу как-то сразу испарилось. Решено: буду минимизировать свой личный «экослед» - сдавать пластик, стекло, металл и бумагу в переработку.

С контейнерной площадки мусор отправляется прямиком на свалку и останется там навсегда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нахожу в соцсетях группу по раздельному сбору – нет, не «мусора», а уже «вторсырья». Ох, мамочки, сколько же, оказывается, существует разных видов пластика! И смешивать их при переработке никак нельзя. Голова идет кругом. Вооружившись шпаргалкой, иду в магазин. Около каждой полки провожу теперь втрое больше времени: на каждой упаковке ищу маааленький треугольничек с загадочной цифрой внутри или буквенной маркировкой рядышком, затем сверяюсь со шпаргалкой – можно ли будет такое сдать? Попутно выясняю, что не все производители потрудились указать состав упаковки. Возмущенно отставляю такие товары в сторону, благо что альтернативы хватает.

Уже через месяц я буду ориентироваться в пластике гораздо лучше, запомню, что пэт часто можно определить по точке на дне, а полиэтилен – по характерному шву. Еще через месяц научусь угадывать полистирол по характерному шуршанию, а полипропилен – на ощупь. Запомню, к каким фракциям относятся пакеты из-под сметаны, хлеба, туалетной бумаги. Оказывается, все не так уж и страшно.

Памятка по сортировке мусора только на первый взгляд выглядит сложной

«Пакеты бесплатные»

Вести экологичный образ жизни в Самаре – сродни квесту. В супермаркете теперь оцениваю товар не только по соотношению «цена/качество», но и по упаковке – поддается ли она переработке. Об экологии заботятся далеко не все производители. Например, в переработку не годятся фольгированные фантики (как из-под чипсов), комбинированные пластики (перед маркировкой стоит буква «с»), упаковка с маркировкой «7» (большинство кормов для животных, пакеты от фасованного сыра и т.д.), дой-пакеты, очень сложна в переработке упаковка «тетра-пак». Приходится пересмотреть потребительские привычки. Майонез теперь беру не в маленьких пакетах, а в большом ведре – его можно переработать. Корм котам выбираю в металлических банках, наполнитель – в бумажных пакетах, вместо фасованного сыра выбираю развесной, избегаю тетра-пака. Оказывается, что как минимум половину ежедневных покупок можно сделать гораздо более экологичными.

Собираясь в магазин, беру с собой не только экосумку, но и запас фасовочных пакетов, которые так или иначе все равно скапливаются дома. Большинство из них можно помыть и использовать еще несколько раз, пока не обветшают, и только потом сдать в переработку. В супермаркетах в них можно самостоятельно взвесить овощи или, например, конфеты. Еще один вариант - многоразовые тканевые экомешочки с завязками. Красиво и удобно.

Не все продавцы с пониманием относятся к экоактивистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот на рынках с продавцами взаимопонимание найти сложновато. Чтобы отказаться от одноразовых пакетиков, приходится выдержать целую битву.

- Пакеты бесплатные, - жалостливо смотрит на меня продавщица, видимо, заподозрив в крайней степени нищеты или скупердяйства.

- Мама об экологии заботится, чтобы пластик природу не загрязнял, - участливо, как на больную, поглядывая на меня сообщает дочка. Но многие продавцы все равно упорствуют – дескать, по санитарным правилам положено фасовать в новый пакет.

- Я вам в одноразовом дам, а там вы куда хотите перекладывайте, - возвещает наконец продавщица. Понимаю, что в этот ларек я больше ни ногой.

Альтернатива есть – магазин без упаковки, где можно купить в свою тару и продукты, и косметические средства. Жаль только, в Самаре он один и находится далеко.

Волонтеры всегда готовы помочь новичкам разобраться в тонкостях сортировки. Фото: ВнБ

«Вонь и тараканы»

Дома дети уже смирились с причудами мамы и махнули на меня рукой. Даже выучили некоторые виды маркировки и заботливо складывают пластик в раковину, чтобы я наверняка его заметила и рассортировала. А когда захожу домой с полной сумкой, уже не так рьяно торопятся навстречу с традиционным «чекупила» - ведь вместо вкусняшек пакет может быть набит спасенным от свалки пластиком.

Под сортировку выделила несколько отдельных контейнеров. Сразу раскладываю по фракциям. Пока не запомнила все премудрости, на холодильнике висела шпаргалка по сортировке – очень помогала. Подруги и родня хватались за голову – от мусора же, наверное, тараканы и вонь. Нет, чисто вымытые пластик, металл или стекло не пахнут, совсем. И тараканов с крысами они тоже совершенно не интересуют. Наоборот – после того, как я начала сортировать вторсырье, мусора как такового в моем доме стало гораздо меньше. Аккуратные контейнеры с пластиком, стеклом, макулатурой и металлом – не в счет.

«На тебе просто наживаются»

С единомышленниками в ближайшем окружении туговато. Родня крутит пальцем у виска.

- Да все, что ты сортируешь, потом все равно выкидывают в общую кучу, - сыпется со всех сторон. - Толку от твоих усилий ноль, все равно вон сколько мусора на свалку едет. Может где-нибудь в Европе или в Москве и перерабатывают, но чтобы у нас, в Самаре?

Улыбаюсь: да, конечно, переработчики платят экоактивистам деньги за собранное сырье именно затем, чтобы потом его выкинуть. Рассказываю: число сдающих вторсырье в переработку горожан исчисляется уже сотнями, объемы - тоннами. Объясняю: экс-мусор перерабатывают и в Самаре, и в Тольятти, и в Ульяновске, в Пензе, в Казани – список можно продолжать долго. Металл и стекло можно вторично использовать почти бесконечное число раз, из макулатуры делают бумагу классом пониже или пускают, например, на основу для рубероида, пластик измельчают, делают гранулы и вновь пускают в оборот.

Среди РСО-активных самарцев много семей с маленькими детьми Фото: Ольга НОВИКОВА

- Да переработчики на тебе наживаются, ты для них как бесплатная рабочая сила! – этот аргумент почему-то многие очень любят. Странная логика - лучше жить в грязи, лишь бы никто на мне ни копейки не заработал. Соглашаюсь: все предприятия работают ради прибыли, это основа экономики. Но, во-первых, за сданное вторсырье экоактивистам платят деньги – пусть немного, но все же. А во-вторых, взамен переработчик очищает мир, в котором живу я и мои дети, от очередной порции мусора. По-моему, обмен как минимум взаимовыгодный.

«Я плачу, а вы сортируйте»

«Я плачу деньги за вывоз мусора, пусть эти люди и сортируют, это их прямая обязанность» - этот аргумент мой любимый. Потому что я с ним на 100% согласна. В Европе все так и происходит. Что мешает наладить цивилизованный раздельный сбор в России? Отсутствие заинтересованности со стороны региональных операторов и, увы, невысокая культура самих жителей.

Сдавая крышечки можно помочь собрать средства на операцию больным детям. Фото: ВнБ

С первым все просто. По закону организация такого раздельного сбора – право (и обязанность) регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но ему это невыгодно: если вместо обычных контейнеров во дворе стоят отдельные для РСО, то тариф на вывоз мусора для населения… снижается. Да, теоретически этот самый раздельно собранный мусор можно выгодно сдавать, но это дополнительные хлопоты, штат менеджеров, машины. Гораздо проще поставить самые обычные контейнеры, собрать деньги по повышенному тарифу и отвезти все кучей на свалку. И решается этот вопрос тоже просто – внесением изменений в закон, чтобы работать с РСО для регоператора стало выгоднее, чем без него.

Оставляют «подкидыши» и ретируются

А вот с культурой РСО все гораздо сложнее. Ясно понимаю это, когда сама становлюсь волонтером на РСО-акциях «Вторсырье на благотворительность». Заботиться об экологии почему-то считается почти неприличным. Особенно туго с этим у старшего поколения. Узнав, что за сданный пластик им не заплатят, девять из десяти разворачиваются и уходят. Порой бабушки и дедушки приносят и пытаются сдать грязную упаковку. Например, немытую бутылку от кефира. Когда не принимаем - возмущаются. А вот молодежь, часто с маленькими детьми, экологией интересуется гораздо больше, охотно сдает чистый и рассортированный мусор.

Отдельная категория – мужчины, которых помимо их желания отправляют сдавать накопленное вторсырье жены. Таких сразу можно вычислить по растерянному взгляду и кошачьим повадкам. Раскладывать мусор по фракциям им недосуг - ждут, пока волонтер отвернется, технично оставляют свой нерассортированный пакет-подкидыш на земле и ретируются. Или молниеносно высыпают в первый попавшийся мешок весь пластик разом. То, что упаковка различается по химическому составу и потом из-за них придется перебирать весь огромный мешок - неважно.

Число самарцев, сортирующих мусор, постоянно растет Фото: Ольга НОВИКОВА

Говорят, в Европе на приучение жителей к РСО потребовались не один десяток лет и целенаправленная государственная политика. Хочется верить, что такое возможно и у нас в стране, пусть и не сразу – если планомерно создавать соответствующую инфраструктуру, разъяснять и стимулировать рублем. Пока раздельный сбор отходов в Самаре остается на плечах кучки экоактивистов. Но нас таких с каждым днем становится все больше.

НА ЗАМЕТКУ

РСО для новичков: с чего начать

- Скачать памятку по видам вторсырья. Повесить дома на кухне и брать с собой в магазин. Это ненадолго – через месяц-два вы и без шпаргалки все запомните.

- Поставить несколько отдельных контейнеров или коробок для вторсырья. Подпишите их. Лучше всего сразу же раскладывать по фракциям. Если контейнеров мало – можно складывать какой-нибудь из видов пластика с металлом, стеклом или бумагой. Разные виды пластика между собой лучше не смешивать – потом запутаетесь.

- Заведите многоразовые альтернативы пластику – например, тканевые сумки-шопперы, экомешочки для развесных продуктов, многоразовую бутылку для воды. По возможности отказывайтесь от предлагаемых в магазинах пакетов и дополнительной упаковки.

- Замените продукты, упакованные в неперерабатываемый пластик, на более экологичные альтернативы, напишите об этом письмо производителю – для многих компаний мнение потребителя важно.