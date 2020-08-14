Самарский топ-менеджер уехал из города и превратился в успешного фермера

Все чаще можно услышать истории людей, которые покидают мегаполисы и кардинально меняют сферу деятельности. Жизнь в деревне и работа на земле перестали восприниматься как отголоски истории предков, а, наоборот, приобрели новые смыслы и открыли возможности для самореализации.

Кардинально сменил свою деятельность и самарец Дмитрий Кузнецов. Еще шесть лет назад он занимал должность топ-менеджера в одной из крупных компаний, но по воле судьбы оставил ее, снял офисный пиджак и начал осваивать новую отрасль. Теперь Дмитрий Кузнецов - руководитель предприятия «МИР АГРО», которое занимается выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. Что вдохновило на перемены и как удалось преодолеть все сложности работы в новой сфере, Дмитрий рассказал корреспондентам «Комсомолки».

«О деревенском быте не задумывался»

Дмитрий честно признался, что на новом поприще сначала было очень непросто. Еще бы! Ведь работая топ-менеджером, о жизни в деревне он даже не задумывался, не говоря уже о фермерской деятельности.

- Всю жизнь я руководил проектами и налаживал рабочие процессы в крупных промышленных компаниях. В каком-то роде был «антикризисным менеджером», решал проблемные вопросы на производстве, собирал сильные эффективные команды. Работал много, часто находился в командировках по всей России. Заработал на все, о чем только мечталось, - рассказывает Дмитрий. - Однако с возрастом приходит переосмысление, и на привычные вещи смотришь под другим углом.

Как раз в такой период жизни Дмитрию и предложили профинансировать проект в сельском хозяйстве.

- Сначала я занимался только материальной стороной, но с течением времени все больше включался в процесс и в последствии создал собственную компанию. О сельском хозяйстве и деревенском быте до этого момента никогда серьезно не задумывался, но часто вспоминал детские годы, проведенные у бабушки в деревне. Светлые воспоминания, которые проносишь через всю жизнь, - с улыбкой вспоминает Дмитрий Кузнецов.

Поначалу бывшему топ-менеджеру, конечно, было непросто, но сдаваться Дмитрий и не планировал.

- В этой сфере большую роль играет опыт, которого на тот момент у меня не было. Помог познакомиться с процессом YouTube и хороший товарищ, который всю жизнь работает на земле. Спустя некоторое время я стал разбираться в особенностях выращивания разных культур растений и в соответствующих удобрениях, приобрел сельскохозяйственную технику, построил ангары для хранения зерна и, самое главное, собрал команду людей-профессионалов, - уверенно говорит Дмитрий. - Сельскохозяйственный бизнес - это ежедневный труд, большие финансовые вложения и, безусловно, удача.

Удача и труд

Дмитрий с интересом открывал для себя новые стороны сельского хозяйства, познавал все тонкости, и это дало свои плоды.

- На данный момент у меня в обработке 4,5 тыс. га земли в селах Самарской области: Лопатино, Большая Раковка и Русская Селитьба. Занимаемся выращиванием и реализацией пшеницы, ячменя, овса, сои, кукурузы и подсолнечника. Пару лет назад получил грант на приобретение поголовья крупного рогатого скота, - гордо делится успехами бывший топ-менеджер.

Бизнес с человеческим лицом

Одним из компонентов успеха Дмитрий считает свою команду. По его мнению, люди – это основа бизнеса.

- Я стараюсь собрать вокруг себя преданную и сплоченную команду, всегда иду навстречу человеку и стараюсь помочь в кризисных ситуациях. Очень важно вести бизнес с человеческим лицом, тогда и результаты работы не заставят себя долго ждать, - делится секретом фермер. В этом году казаки станичного казачьего общества «Красноярское» оказали мне доверие и выбрали своим атаманом, доверив будущее отрасли и своего края в целом.

Надежный финансовый партнер – часть успеха

Дмитрий готов покорять новые высоты. План развития предприятия уже продуман.

- Хочу в следующем году перейти на глубокое рыхление почвы и новый тип удобрений, тем самым качественно увеличить урожай. Ежегодно мы обновляем парк сельскохозяйственной техники, навесного и прицепного оборудования. В этом году благодаря Россельхозбанку приобрели очередной новый зерноуборочный комбайн Acros. Обороты предприятия увеличиваются в 2 раза ежегодно, о чем свидетельствует выручка, разнообразие культур и рост штата сотрудников, - рассказал Дмитрий.

Фермер отметил, что для успешного старта сельскохозяйственного бизнеса необходим довольно внушительный капитал. Без помощи надежного финансового партнера здесь не обойтись.

- Россельхозбанк первым из банков пошел мне на встречу, сотрудники организации в кратчайшие сроки провели все необходимые процедуры для получения кредита. Чем дольше компания является клиентом банка, тем меньше процентная ставка и больше размер кредитования. Особенно хочу отметить комфортное общение со специалистами банка, от которых всегда узнаю о новых продуктах и сервисах. Сегодня я считаю Россельхозбанк членом своей команды и надежным партнером, с которым мы четко соблюдаем взаимные обязательства, - рассказывает об еще одном компоненте успеха Дмитрий.

Дмитрий Кузнецов еще раз подтвердил, что начинать развитие в новой сфере с надежным финансовым партнером совсем не страшно.