ЦСКА - Тамбов 15 августа 2020 года, прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Чемпионата России РПЛ

ЦСКА примет Тамбов у себя

Прямая онлайн-трансляция игры 2 тура РПЛ ЦСКА - Тамбов начнется 15 августа 2020 года в 18.00 (мск) со стадиона ВЭБ Арена. Явный фаворит встречи - хозяева поля. Впрочем, результат может быть непредсказуемым. В первом туре армейцы уверенно победили Химки, а вот "Тамбов" в дебютном матче нового сезона проиграл "Ростову", в который перешли сразу двое игроков "Крыльев".

Главным судьей матча будет Владимир Москалев. В матчах под его судейством ЦСКА выигрывали 9 раз, Тамбов - один.

В прогнозе на игру ЦСКА - Тамбов 15 августа 2020 года букмекеры отдают предпочтение хозяевам, на их победу предлагают ставки по коэффициенту 1,4. На гостей ставка - 8.

Статистика личных встреч ЦСКА - Тамбов

Команды встречались между собой всего два раза - в минувшем сезоне оба матча закончились победой армейцев. Обе игры закончились с одинаковым счетом 2:0.

Состав команд на матч ЦСКА - Тамбов 15 августа 2020

Обе команды совсем недавно обзавелись новыми игроками. Фанаты ЦСКА ждут в деле нового форварда клуба Гайче, который успел сыграть за сборную Аргентины. А в Тамбове арнедовали Германа Онугха у "Краснодара". У "Тамбова" потерь на этот матч нет. А вот у ЦСКА могут не сыграть Магнуссон, Ахметов, Влашич и Дзагоев.

Прямая онлайн-трансляция игры ЦСКА - Тамбов 15 августа будет показана на канале МАТЧ Премьер в 18.00 мск. Текстовая онлайн- трансляция состоится на сайте kp.ruю Мы расскажем о самых важных моментах матча и решающих переломных моментах.