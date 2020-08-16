Чайка - Крылья Советов 16 августа 2020 года: трансляция, самые важные моменты матча 4 тура РПЛ

Матч начнется в 20.00 по самарскому времени (19.00 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Трансляция матча Чайка - Крылья Советов начнется в 20.00 (самарское время, +1 мск) со стадиона в Песчанокопском. Самарская команда уже вылетела в Ростов - но там, не задержится, путь лежит дальше - на стадион клуба "Чайка" в Ростовской области.

Как говорится на сайте "Крыльев Советов", тренер взял с собой всех заявленных футболистов. В этой встрече за самарцев может дебютировать многообещающий новичок форвард Иван Сергеев. Вернутся в состав Гацкан и Чернов, которые пропускали предыдущую игру из-за дисквалификации.

В составе "Чайки" 5 экс-игроков "Крыльев": Али Гаджибеков, Владислав Кулик, Владимир Хозин и Максим Палиенко, а также Максим Васильев, выступавший за молодежный состав самарской команды.

Где смотреть игру Чайка - Крылья Советов 16 августа 2020 года

Игру можно будет посмотреть в Яндекс.Эфире абсолютно бесплатно, но если у вас на вечер другие планы, о самых важных моментах: голах, заменах и нарушениях мы расскажем в текстовой онлайн-трансляции.

Как играли команды в сезоне:

"Чайка" провела три матча. С "Нефтехимиком" и "Текстильщиком" команда сыграла вничью. А встреча с "Аланией" закончилась неожиданым поражением. Таким образом у команды 2 очка.

"Крылья"сыграли вничью с "Балтикой" в первом туре, затем проиграли "Велесу" и выиграли у "СКА-Хабаровска". В их активе 4 очка.

Интересный факт: раньше команды не встречались, эта игра будет первой в их истории.

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