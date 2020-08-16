«Крылья Советов» разгромили «Чайку» в ФНЛ

Самарцы забили три безответных мяча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» на выезде разгромили песчанокопскую «Чайку» 3:0 в рамках четвертого тура ФНЛ. Эти три очка самарцы добыли довольно уверенно, однако разгонялись «Крылья» долго.

Кроме гола Антона Зиньковского в первом тайме из опасных моментов и вспомнить нечего. «Крылья» больше владели мячом, больше времени проводили в атаке, но до действительно опасных моментов дело доходило очень редко. Пожалуй, можно вспомнить еще момент, когда мяч побывал в воротах после удара Ивана Сергеева – новичка «КС», который только-только перешел в команду из «Торпедо». Но форвард выиграл борьбу в чужой штрафной у Али Гаджибекова с нарушением правил, а мяч залетел в сетку «Чайки» вслед за свистком.

Хозяева грамотно перекрывали зоны и играли очень плотно в обороне. Да и «Крылья» не отличались особым креативом. Разве что Зиньковский и Комбаров пытались что-то придумать на левом фланге, но после того, как все их попытки разбивались о стену обороны «Чайки», они решались на банальные подачи.

Забили «Крылья Советов» на 32 минуте. Капитан волжан Александр Гацкан перехватил мяч в центре поля и снабдил им Данила Пруцева. Тот сместился в штрафной с фланга в центр и отдал на Антона Зиньковского. Самый дорогой игрок «Крыльев» плотным ударом отправил мяч в сетку.

«Чайка», впрочем, не все время отсиживалась в обороне. Хозяева пытались организовывать опасные атаки и многие из выпадов песчанокопцев могли бы стать такими, но оборону «Крыльев» оказалось трудно пробить.

В самом начале второго тайма волжане удвоили преимущество. Сергей Божин переправил мяч в ворота «Чайки» после подачи с углового от Дмитрия Комбарова – 2:0.

«Крылья» побеждают во втором матче подряд, а в следующем туре встретятся с лидером ФНЛ «Оренбургом». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На этом «Крылья» не остановились. Видимо, в перерыве Игорь Осинькин нашел нужные слова, чтобы завести свою команду. Самарцы во второй 45-минутке выглядели гораздо живее и опаснее. На 55 минуте Антон Зиньковский оформил дубль. Дмитрий Кабутов прострелил с правого фланга, Иван Сергеев не смог обработать мяч и тот отскочил к Зиньковскому. Полузащитник не промахнулся – 3:0.

Третий мяч совсем сломил «Чайку». Футболисты из Ростовской области опустили руки и доигрывали матч на холостых. «Крылья», впрочем, тоже не особо усердствовали. Игорь Осинькин решил посмотреть в деле других футболистов и провел ряд замен. А команды так и доиграли.

«Крылья» постепенно начинают находить свою игру. Самарцы одерживают вторую победу подряд. В следующем туре «КС» сыграют дома с «Оренбургом», который возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. Встреча пройдет 22 августа на «Самара Арене».

«Чайка» же после четырех туров смогла набрать всего два очка и занимает 20-ое место в турнирной таблице. Реабилитироваться перед своими болельщиками команда из Ростовской области будет 22 августа дома против астраханского «Волгаря».