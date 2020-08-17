Так держать: новокуйбышевские нефтепереработчики завоевали пять наград

Идеи молодых специалистов внедряются в производство и работают на благо предприятия. Фото АО «НК НПЗ»

Научно-техническое соревнование среди молодых специалистов компании «Роснефть» давно стало традиционным. Это не только повод дать ребятам проникнуться проблемами предприятий и применить вузовские знания, но и неиссякаемый внутренний резерв свежих технических решений, многие из которых успешно внедряются в производство. Одни идеи приносят существенный экономический эффект, другие «работают» на промышленную безопасность и экологию, третьи на защиту интересов персонала и развитие социальной политики. Польза есть в любом случае, и чтобы ее принести, ребята при поддержке своих научных руководителей месяцами трудятся над своими проектами. В этом году по известным причинам мероприятие прошло в новом формате. Компания не зря взяла курс на цифровизацию: была разработана площадка, на которой состоялась конференция.

Ничего личного

В блоке "Нефтегазопереработка и нефтегазохимия" парни и девушки, влившиеся в ряды нефтепереработчиков после вуза за последние три года, представили свои работы в восьми секциях. Восемь секций – восемь направлений, в развитии которых наиболее заинтересована нефтяная компания. Это и самые профильные – «Технология процессов нефтегазопереработки» и «Оборудование нефтегазопереработки», и не менее важные «Экология», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Промышленная безопасность, охрана труда», и идущая в ногу со временем «Информационные технологии и автоматизация производства». Всего на суд членов жюри было «загружено» 179 проектов, поступивших от молодых специалистов 17 перерабатывающих предприятий Компании со всей страны. В этом году ребятам не удалось презентовать свои разработки лично, пообщаться с экспертами. Зато, по мнению некоторых специалистов, судейство было более объективным: во-первых, у жюри появилась возможность потратить больше времени на вдумчивое изучение предложений. Во-вторых – харизма авторов осталась «за монитором». Молодежь Новокуйбышевского НПЗ, традиционно успешно выступающая на НТК, не подвела и на этот раз: из 13 представленных проектов высокой оценки жюри удостоились сразу пять разработок.

Пять объективных побед

В секции «Технология процессов нефтегазопереработки» номинацию «За внедрение отечественных решений» получил оператор технологических установок Виталий Учаев. Парень, поработав на заводе неполный год, представил проект «Замена каталитической системы на установке ПГИ-ДИГ/280-НК». По его мнению, каталитическая система, которая используется на установке сейчас, имеет ряд сложностей, от которых позволит избавиться внедрение отечественного катализатора. - Меня порадовала не победа в НТК, а процесс изысканий, который ей предшествовал, - рассказал Виталий Учаев. – Найти нужную тему, думать над ее применением, искать оптимальные пути – вот что самое интересное. В секции «Промышленная безопасность, охрана труда» победил начальник отдела Александр Игнатов с работой «Создание комплекса мероприятий, нацеленных на повышение культуры производства работ на высоте». Его коллега, специалист отдела по охране труда Светлана Токтарова, получила номинацию «Инновационные технологии и охрана труда» за проект «Контроль за охраной труда с применением нейросети и инновационных технологий». В секции «Экономика, финансы. Труд, юриспруденция, персонал» первое место тоже досталось новокуйбышевцу - ведущему специалисту Александру Василенко за разработку «Увеличение эффективности переработки при производстве пропана и изо-бутана на установке газофракционирования». В этой же секции номинации «За системный подход» был удостоен специалист по нормированию и оплате труда Данила Дулепин, предложивший проект «Разработка и внедрение универсальной методики оценки работников, необходимой для определения профессионального уровня». - Наша молодежь улучшила прошлогодний результат – на прошлой Кустовой конференции компании «Роснефть» победили лишь три проекта, - говорит начальник отдела оценки и развития персонала Александр Обрезков. – Когда есть прямой контакт с жюри, проще донести проблематику и актуальность своей разработки, уточнить нюансы проекта. Зато здесь имел место беспристрастный подход к судейству. И по его результатам наши ребята молодцы!