«Сделаем оперативно и с наименьшими неудобствами для жителей»: в Самаре вырос объем перекладок теплосетей

Такой крупной перекладки теплосетей в Самаре не было давно. За это лето в общей сложности теплоэнергетики обновят более 30 км труб разного диаметра. К 15 плановым ремонтным участкам на днях добавились еще 7 дополнительных: на улицах Советской Армии, Запорожской, Панова, Ерошевского, Ново-Садовой, Гастелло, Пензенской. Самарский филиал «Т Плюс» уже приступил к замене тепловых сетей на всех объектах.

Как идут работы, все ли необходимое есть в наличии, накануне оценил выездной штаб во главе с первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко.

- Благодаря отнесению Самары к единой ценовой зоне теплоснабжения (долгосрочному регулированию конечных цен на тепло и их установлению по методу «альтернативной котельной» - прим.ред.) компания «Т Плюс» в этом году инвестирует в развитие инфраструктуры города около 2,1 млрд рублей. При этом важно отметить, что обновление затронет квартальные сети, которые имеют высокий процент износа. Такой большой объем работ на этих сетях производится в нашем городе впервые. И хотя сроки выполнения достаточно сжатые, мы планируем завершить работу на всех дополнительных объектах до 25 сентября, - рассказал журналистам Владимир Василенко после осмотра всех объектов.

Значительная часть ремонтных работ в этом году ведется в Октябрьском районе, все потому что здесь идет строительство нескольких социальных и крупных жилых объектов.

- На Пятой просеке в рамках национального проекта строят новую школу на 1500 мест, в Октябрьском районе идет большая застройка нового жилья, будет там и детский садик. Мы рассматриваем и улучшение теплоснабжения, и делаем все необходимое, чтобы развитие территории не остановилось, - продолжил первый заместитель главы Самары.

За время ремонта рабочие вскроют необходимые участки теплосетей, демонтируют трубопроводы, вычистят старые каналы и построят новые для укладки труб, полностью заменят сети.

- Мы используем трубу в пенополиуретановой изоляции. Предполагаемый срок службы такой теплотрассы - не менее 50 лет. Работы проводятся в достаточно сложных, стесненных условиях, потому что это небольшие дворовые территории. Наша ключевая задача - сделать все оперативно и с наименьшими неудобствами для жителей нашего города. Подрядчики вышли уже на все объекты и достаточно интенсивно проводят работы, все материалы у нас в наличии, мы заранее готовились к ремонту, - отметил исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко. – В этом году нам предстоит вывести трубопроводы из подвалов жилых домов на улице Пензенской, выполнить несколько сложных переходов: по улице Советской Армии и Ново-Садовой. Данные решения прорабатываются. Мы сделаем все необходимое, чтобы не создать транспортного коллапса, заранее будем информировать о схемах объезда.

Все работы планируют завершить до начала отопительного сезона. Отключения горячей воды из-за ремонтов также постараются минимизировать.

- Мы будем отключать горячую воду всего на несколько дней или подавать ее по резервной схеме. Каждый двор, каждая теплосеть будут проработаны нашими технологами совместно с проектной организацией, а также с подрядной организацией на предмет сохранения ГВС для наших потребителей.

На 15 плановых участках «ПТС» работы должны завершить к 10 сентября. Сейчас там уже выполнено 75-80% от объема необходимого ремонта.