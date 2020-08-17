«Опросили весь военный городок и ничего»: загадочно исчезнувшего в Самаре экс-солдата не могут найти уже целый год

Мама пропавшего не теряет надежды его найти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пропал после увольнения

Практически год не выходит на связь со своими родными 29-летний Александр Сафонов из Пугачева. Незадолго до исчезновения он уволился со службы по контракту в Рощинском. Последний раз разведчика видели в сопровождении полицейских.

22 августа 2019 года Александр дважды звонил матери с чужих номеров. Жаловался, что шел в часть, сдать армейские вещи, но в дороге ему стало плохо. Тем же вечером его забрал с улиц военного городка патруль и отвез в ОВД — для проверки документов и установления личности. У силовиков Сафонов пробыл пару часов, после чего его доставили к дому № 8 и высадили там. С тех пор след молодого человека теряется.

— По версии следствия, оттуда он ушел в неизвестном направлении. Его местонахождение не установлено, есть основания полагать, что мужчина стал жертвой преступления, — сообщили в региональном СУ СК РФ, где спустя несколько месяцев после пропажи человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Надежда на Москву

Подозреваемых нет. Мама разыскиваемого Наталья делилась, что владелец квартиры, которую снимал Александр, говорил о каком-то долге за продукты, но эту сумму — 25 тысяч рублей — арендодателю возместили. Что случилось с Сафоновым — он не знает. Близкие не исключали, что и правоохранители что-то скрывают, ведь именно они последний раз видели пропавшего, но и эта версия никуда пока не привела.

В конце весны этого года, казалось бы, будет прогресс. Наталье Сафоновой удалось связаться с руководителем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Родные Александра не верят, что он мог с кем-то конфликтовать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я ездила на прямую линию с ним в Саратов. Сказал: найдет, поможет. Вся надежда только на него и на Москву, потому что жить так уже невозможно, один единственный сынуля, моя гордость и радость, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» женщина. — С 12 мая нашим делом занимался Следственный комитет России.

Работы проделано много, результатов нет

К сожалению, даже подключение федеральных следователей до сих пор не принесло каких-то подвижек в этой истории.

— Они большую работу проделали и делают. Ко мне и в Рощинский приезжали криминалист и оперуполномоченный с МВД России, — продолжает Наталья. — Работали, но ничего нет до сих пор. Опросили более 500 человек в Рощинском, практически весь военный городок, и ничего.

Последний раз мужчину видели в полиции

Наша собеседница не теряет надежды и верит, что свидетели найдутся. Если вы что-то знаете о произошедшем, обращайтесь по телефонам: 8(846) 339-12-15, 8(846) 339-12-15 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Информацию также можно оставить по адресу: kpsamara@phkp.ru.

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