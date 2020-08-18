Еще в одном самарском дворе появилась детская площадка от теплоэнергетиков

В центре внимания оказался могучий Теплослав. Автор фото: Денис Егоров

Что нужно для счастливого детства? Хорошие друзья и место для веселых игр! Ребята во дворе дома № 230 на улице Воронежской дружные, а вот играть им было не где. Все изменилось благодаря компании «Т Плюс».

- Мы открыли детскую площадку, ее выиграло ТСЖ 51 по результатам нашего конкурса «Лучшие УК и ТСЖ 2019 года». Мы впервые провели такой конкурс и очень довольны его результатами. В Самарской области много жилищных организаций, в которых мы видим своих надежных партнеров. Также это повод поблагодарить и самих жителей за то, что они своевременно оплачивают коммунальные услуги, - отметила руководитель пресс-службы компании «Т Плюс» в Самарской области Ольга Воробьева.

В честь открытия площадки во дворе устроили настоящий праздник с воздушными шариками, веселыми играми и сюрпризами. В центре внимания оказался могучий Теплослав. Ребята окружили его плотным кольцом, с интересом слушали рассказы про разные источники энергии и безопасность в мире отопления.

Для детей устроили праздник. Автор фото: Денис Егоров

- В нашем доме шесть подъездов, много жильцов, много детей, а детской площадки не было. А теперь нам сделали такую красивую, разноцветную площадку. Посмотрите, как обрадовались дети, сразу побежали кататься с горок! Эта площадка для нас необходимость, - делится радостью местная жительница Ираида Сапарова. - А вот и мой внук с горки катится. Он пойдет в третий класс, для него эта площадка – большая радость.

Конкурс «Лучшие УК и ТСЖ» компания проводила впервые, но он уже встал популярным. За победу боролись 37 УК и ТСЖ из Новокуйбышевска, Тольятти и Самары. По итогам теплоэнергетики подарили пять детских городков, три из них уже установили, еще два появятся в ближайшее время во дворах автограда и областной столицы.

- Раньше конкурсы мы проводили только для физических лиц. Теперь вышли на новый уровень. Данная акция тоже нацелена на поощрение тех, кто должным образом исполнял свои обязательства по договору с нами. Условия конкурса просты: не должно быть задолженностей за потребленные ресурсы. Управляющая компания должна была технически готовой к отопительному периоду, а в большинстве квартир - установлены работоспособные приборы учета, которые позволяют платить за тепловую энергию по фактическому потреблению, - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов. Автор фото: Денис Егоров

Жители дома № 230 по улице Воронежской соблюдают все эти условия даже без конкурса. Поэтому, как только узнали, что за такое еще и детские площадки дарят, сразу подали заявку. А потом про конкурс забыли, о победе даже не мечтали. Получился сюрприз.

- Двор у нас очень дружный. Жители все сознательные, в основном у нас старое поколения, которые все услуги оплачивают вовремя, - поделилась председатель ЖСК 51 Светлана Назарова. – Мы очень рады. Теперь вокруг площадки посадим цветы, будем за ней следить и радоваться.

Новая детская площадка. Автор фото: Денис Егоров

В этом году энергетики проводят аналогичный конкурс. К 24 августа комиссия «ЭнергосбыТ Плюс» утвердит шорт-лист лидеров. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу сентября определят победителей конкурса 2020 года. Примечательно, что впервые в этом году рассматриваются заявки от обслуживающих организаций Сызрани.