Не смог остановиться? На трассе «Оренбург - Самара» в перевернувшемся автобусе с пассажирами погибла женщина

Работа на месте ДТП продолжается ФОТО: УМВД Оренбуржья

Жуткое ДТП сегодня утром, 18 августа, произошло на трассе «Оренбург — Самара». Примерно в 8:30 утра в районе села Подгородняя Покровка съехал в кювет и перевернулся маршрутный автобус № 127. К сожалению, не обошлось без жертв.

— По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и врачи скорой помощи, — сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Смертельные травмы в результате ЧП получила 67-летняя женщина-пассажир. Еще семь человек доставлены в больницы Оренбурга. Среди пострадавших — 9-месячный ребенок.

— Он получил ушибы головы. Ему уже оказана помощь. Вместе с матерью малыша отпустили домой, — рассказывают правоохранители.

Пострадавшим оказывают помочь ФОТО: СК

Но что же случилось? Местные жители строят различные версии. Так, один из них заявил следователям, что водитель пытался сделать остановку по требованию на обочине на встречной полосе, но не смог выполнить маневр, и его занесло.

Как все было на самом деле, установят компетентные органы. Исполняющий обязанности прокурора области Алексей Волков поручил своему коллеге из Оренбургского района Вильдану Курамшину организовать тщательную проверку. Последний уже находится на месте аварии и следит за тем, что там происходит.

— В ходе проверки предстоит проверить исполнение организатором пассажирских перевозок действующего законодательства, а также совместно со специалистами дать оценку техническому состоянию автобуса, соблюдению норм безопасности и правил допуска водителей к управлению транспортными средствами, — отмечают в надзорном ведомстве. — Кроме того, нужно выяснить, не является ли причиной случившегося плохое дорожное покрытие.

К ситуации подключились и в местном следственном управлении СК РФ. Они уже проверяют фирму-перевозчика.

— Следователями осмотрено место происшествия, производится изъятие документов в ООО «Лавр», который оказывает услуги населению по перевозке пассажиров, — отмечают в СК.

По результатам проверочных мероприятий может быть возбуждено уголовное дело, а виновные понесут ответственность. Разбирательства продолжаются.