В Самару приехали выдры-хулиганки. Показываем, как им живется

Выдры добирались в Самару из Англии через Чехию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском океанариуме встретили долгожданное пополнение. В минувшие выходные сюда приехали редкие краснокнижные выдры. Из-за коронавируса и закрытых границ три мальчика и девочка, братья и сестра, добирались до Самары почти девять месяцев. За пару дней они уже прекрасно освоились на новом месте и сейчас уже с удовольствием позируют посетителям

Выдры - животные социальные и держатся вместе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснокнижные гладкошерстные выдры – по науке Lutrogale perspicillata – один из самых крупных и самых редких видов выдр. В природе они обитают в Индии и Юго-Восточной Азии, но сейчас находятся на грани вымирания – из-за сброса в воду пестицидов рыба, которой они питаются, гибнет, и выдры попросту голодают. Вносят свою черную лепту и браконьеры, которые не дают животным житься. Впрочем, самарские новоселы на исторической родине не были ни разу. Они родились в английском природном парке Wingham Wildlife Park, а последний год жили в питомнике Nature Resource Network3 в Чехии.

Посетители вызывают у выдр неподдельный интерес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском океанариуме пополнение ждали давно. Как рассказал журналисту «КП-Самара» директор самарского океанариума Вячеслав Губинский, выдр заказали еще в прошлом году. Животные обошлись в кругленькую сумму – за четырех новоселов пришлось выложить 19 тысяч евро.

- Это очень редкий вид, их искали специально для нас, - рассказал Вячеслав Губинский. – Поиски завершились только в январе, перевезли выдр из Англии в Чехию, начали оформлять документы на ввоз в Россию. Однако столкнулись с непредвиденной задержкой – из второго разряда Красной книги этих выдр перенесли в первый, поэтому документы пришлось переоформлять. А к тому моменту, как бумаги и разрешение на ввоз были готовы, началась пандемия коронавируса и границы закрыли. Поэтому выдрам пришлось задержаться в Чехии – в результате вместо одного месяца путь в Самару занял почти девять.

Выдры не прочь похулиганить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новоселам самарского океанариума по три года – по меркам выдр они уже вполне взрослые. Это очень социальные, активные и общительные животные – для хорошего самочувствия им необходимо постоянно контактировать друг с другом. И действительно, всю первую половину дня выдры почти непрерывно играют друг с другом. А после обеда устраивают «тихий час», в обнимку укладываясь спать.

Посетителей выдры любят. Выросшие в неволе, они привыкли к человеческому вниманию и специально позируют людям, с интересом рассматривают их сквозь прозрачное стекло.

Несмотря на внешнюю милоту, выдра - настоящий хищник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на внешнюю «мимимишность», нрав у этих хищников отнюдь не «белый и пушистый». Это настоящие хулиганы, заходить в вольер к которым работники океанариума пока опасаются.

- Они гораздо опаснее крокодилов – намного умнее, действуют всегда вместе, организованно, - улыбается Вячеслав. – Зубы острые, длинные, запросто прокусывают сапог. Человека, конечно, совершенно не боятся. Поэтому убираться в вольере приходится во время кормежки, пока выдры заняты едой.

Словно иллюстрируя слова о хулиганском характере, выдры прямо у нас на глазах устраивают настоящую бандитскую выходку – раскапывают дно аквариума и начинают увлеченно отдирать целые куски обшивки. Не едят, конечно, но азартно грызут, выбрасывают и ныряют за новой порцией. В океанариуме относятся к этому вандализму философски – мол, починим. Только недоумевают – чем животным не угодило специальное бревно, приготовленное в вольере для того, чтобы точить зубки?

Выдры занесены в Красную книгу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Питаются выдры рыбой – трижды в день каждый питомец получает по 300 грамм свежих карасей. Причем важно, чтобы они были непотрошеные – именно так животные получают все необходимые им питательные вещества и витамины.

- Рыбу заказываем у специализированного сертифицированного поставщика,- объясняет Вячеслав.

Кормят выдр трижды в день – первый раз до открытия океанариума, зато в 15.00 и в 19.00 полюбоваться кормлением могут все посетители.

Вольер тоже выстроен с учетом всех потребностей выдр – с комфортной температурой воды в 24-25 градусов, с достаточным участком суши, где животные могут отдохнуть.

До приезда выдр в этом вольере временно обитало семейство нутрий, но сейчас их увезли.

Пингвины тоже соскучились по зрителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отлично себя чувствуют и другие питомцы океанариума. Четверка пингвинов за время карантина полиняла, поменяла юношеское оперение на полноценное, взрослое, и сейчас встречает гостей во всеоружии своей пингвиньей красы. Птички явно соскучились по человеческому вниманию и с удовольствием позируют посетителям.

Еще один новый постоялец – тюлень Ларга, который занял бывший аквариум байкальской нерпы. В природе он обитает в Тихом океане от Аляски до Японии. Это относительно некрупный вид тюленей – длина его достигает чуть более двух метров. Тюлень также доброжелательно относится к людям и позволяет как следует разглядеть себя.

Новый постоялец - общительный тюлень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По-прежнему ждут посетителей более чем четыре тысячи видов рыб, обитающих в реках и морях мира. В Самарском океанариуме можно увидеть волжских осетров и амазонских пираний, огромных сомиков и акул, флегматичных разноцветных дискусов и редких змееподобных арованов. Самые агрессивные в мире кубинские крокодилы и гигантская черепаха, удивительные медузы и белый лебедь - питомцы океанариума не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.

В океанариуме можно увидеть рыб со всего света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кубинский крокодил считается самым опасным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пираньи охотятся стайками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Самарский океанариум расположен в ТРК "Московский".

Режим работы - с 10.00 до 21.00 (касса до 20.00). Понедельник - выходной

Цена билета - 700 рублей, ребенок до 12 лет - 500 рублей, дети до 3-х лет - бесплатно.