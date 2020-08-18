Почему не наступает беременность: 20 августа в онлайн формате ведущие врачи расскажут самарцам, как справится с бесплодием

Для тех, кто хочет стать родителями
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Столкнулись с отсутствием заветных «двух полосок» на тесте? Увы, случается, что пары сталкиваются с подобной проблемой, но это не повод отчаиваться. Благодаря современным технологиям в большинстве случаев в бесплодием можно справится.
Как? Об этом пойдет речь 20 августа (четверг) в 19:00 рамках онлайн мероприятия. На площадке ZOOM встретятся врачи клинического госпиталя ИДК «Мать и дитя» и те, кто хочет стать родителями. Тема встречи: «Мужчина VS Женщина. Почему беременность не наступает»
Кто станет участниками встречи?
Врач - репродуктолог, главный врач клиники на Энтузиастов Ольга Булдина и врач уролог-андролог Татьяна Шилинская.
Почему это важно?
Во время встречи специалисты расскажут о факторах бесплодия и о том, как их ликвидировать, дадут рекомендации по корректировки образа жизни, гормонального фона, инфекционных заболеваний, приему витаминов. Эти советы помогут прийти к заветному результату .
Будут сюрпризы?
Каждый участник встречи получит купон на 20 000 рублей на программу ЭКО, которым можно воспользоваться в любои из клиник «Мать и Дитя - ИДК».
Как записаться?
Для регистрации нужно прислать заявки в Директ @mcidk в формате:«20.08, Ваше ФИО, почта, телефон». Далее Вы получите инструкцию для доступа в Zoom.