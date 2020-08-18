Почему не наступает беременность: 20 августа в онлайн формате ведущие врачи расскажут самарцам, как справится с бесплодием

Для тех, кто хочет стать родителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столкнулись с отсутствием заветных «двух полосок» на тесте? Увы, случается, что пары сталкиваются с подобной проблемой, но это не повод отчаиваться. Благодаря современным технологиям в большинстве случаев в бесплодием можно справится.

Как? Об этом пойдет речь 20 августа (четверг) в 19:00 рамках онлайн мероприятия. На площадке ZOOM встретятся врачи клинического госпиталя ИДК «Мать и дитя» и те, кто хочет стать родителями. Тема встречи: «Мужчина VS Женщина. Почему беременность не наступает»

Кто станет участниками встречи?

Врач - репродуктолог, главный врач клиники на Энтузиастов Ольга Булдина и врач уролог-андролог Татьяна Шилинская.

Почему это важно?

Во время встречи специалисты расскажут о факторах бесплодия и о том, как их ликвидировать, дадут рекомендации по корректировки образа жизни, гормонального фона, инфекционных заболеваний, приему витаминов. Эти советы помогут прийти к заветному результату .

Будут сюрпризы?

Каждый участник встречи получит купон на 20 000 рублей на программу ЭКО, которым можно воспользоваться в любои из клиник «Мать и Дитя - ИДК».

Как записаться?

Для регистрации нужно прислать заявки в Директ @mcidk в формате:«20.08, Ваше ФИО, почта, телефон». Далее Вы получите инструкцию для доступа в Zoom.