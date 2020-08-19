Здесь в любой момент могут сбить ребенка: в Самаре родители школьников третий год бьются за пешеходный переход

Переходить дорогу около школы опасно Фото: Ольга НОВИКОВА

Гоняют все

Пока я добираюсь до места встречи с родителями учеников самарской школы № 20, меня два раза чуть не сбивает машина. Улица Гастелло – отнюдь не основная городская магистраль, здесь всего-то две полосы. Однако движение очень оживленное даже в середине рабочего дня – после того, как здесь положили нормальный асфальт, автомобилисты охотно объезжают вечную пробку на улицах Советской Армии и Ново-Садовой и не стесняются поглубже вдавить педаль газа. Нельзя сказать, что тротуара здесь нет. Он есть, но лишь местами и почему-то кочует с одной стороны улицы на другую. Летом жителей выручают протоптанные на обочинах тропинки, но с наступлением осени и тем более зимы ходить по ним становится невозможным.

Школа находится за деревьями, с дороги ее не видно Фото: Ольга НОВИКОВА

- Здесь все гоняют, могут и под 90-100 километров в час. Движение очень плотное. Дорогу детям и женщинам с малышами уступают от силы процентов 10 водителей, - рассказывает жительница дома по улице Гастелло, 22А Елена Антимонова. – У меня двое детей, я по этой дороге старшего каждый день в садик вожу, второго с собой в коляске или на санках. По грунтовке зимой не пройти, там снег и грязь, приходится идти по дороге. Дети местные постоянно проезжую часть перебегают, потому что нормально перейти ее просто негде. Не так давно здесь девочку сбили, хорошо, что не насмерть. Но в любой момент может случиться трагедия.

Уже третий год родители воюют с чиновниками за безопасность детей и просят установить им пешеходный переход – повесить знаки и нарисовать «зебру». Казалось бы – проще простого, за день с этой задачей можно справиться. Однако раз за разом горожане получают лишь отписки и обещание решить вопрос в следующем году.

На дороге и на столбе - знаки "Осторожно, дети", но их не видно Фото: Ольга НОВИКОВА

Никаких гарантий

В мэрии объясняют: мол, все дело в отсутствии тротуара. Пешеходный переход можно устроить лишь там, где по обе стороны улицы имеется подход по тротуару с твердым покрытием.

- Если мы тут повесим знак «Пешеходный переход», то ГИБДД велит его демонтировать, - утверждает заместитель руководителя управления благоустройства Виктор Ненашев.

В ГИБДД подтверждают: такие правила действительно есть. Однако предписание устроить здесь тротуар и утвержденную схему организации пешеходного перехода около школы гаишники выдали мэрии еще в мае 2019 года. Но воз и ныне там. Родителям обещают «рассмотреть возможность включения» злополучного тротуара в список при распределении бюджета на 2021 год. Но никаких гарантий никто не дает.

- Тротуар надо строить, объемы финансирования по строительству ограничены, если департамент построит тротуар где-то в одном месте, то в другом его не построят, - объясняет Виктор Ненашев. По его словам, в среднем построить квадратный метр тротуара стоит 2 тысячи рублей. Чтобы сделать твердое покрытие вдоль целого квартала, нужно около 500-600 тысяч. Такова цена безопасности местной детворы, но заплатить ее денег нет.

Летом люди ходят по грунтовке на обочине. Но осенью, зимой и весной тут не пройти Фото: Ольга НОВИКОВА

Единственное, что сделали чиновники, – нарисовали на проезжей части знак «Осторожно, дети», и повесили аналогичный вдоль дороги. Но разметка запылилась, и ее совершенно не видно, а знак прячется за ветками дерева. Водители их игнорируют и даже не думают снижать скорость.

- До 20 августа срежем ветки и освежим краску на знаке, - пообещал Виктор Ненашев.

Равнодушие недопустимо

Решение ситуации взял на контроль сопредседатель регионального отделения ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин. Бездействие администрации его возмутило.

- Мы недавно проголосовали за поправки в Конституцию, где дети названы нашим важнейшим приоритетом в развитии страны. Здесь наши дети постоянно подвергаются опасности, здесь в любой момент могут сбить ребенка. А должностные лица не реагируют должным образом. Мы с общественниками за полчаса нашли несколько вариантов решения вопроса. Например, чтобы администрация Октябрьского района признала несколько деревьев аварийными. Это позволит сделать здесь хотя бы временную отсыпку тротуара. Полиция со своей стороны может выдать горадминистрации предписание об ограничении здесь скорости, повесить предупреждающие знаки. Это позволит снизить возможность ДТП, - уверен Вадим Нуждин. - Мы обратимся в прокуратуру, чтобы выяснить, кто из чиновников остался равнодушным к угрозе для детей и не включил этот участок в список при утверждении бюджета. Каждый чиновник должен понимать, что от его конкретных действий может зависеть человеческая жизнь, каждый на своем участке должен работать на результат. Тем более что финансы на это выделяются колоссальные.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

А около вашей школы безопасно? Обсудим в комментариях.