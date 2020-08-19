«Вижу 547»: найти заблудившуюся в лесу под Самарой пенсионерку помогли цифры

Женщину искали большой командой Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Тяжелое место поиска

В Самарской области удалось спасти пенсионерку, которая днем отправилась за грибами и пропала. Хуже всего, что у женщины отключился телефон, но связь пробилась на мгновение, и она успела сказать, что видит цифры на бетонной стене. Именно они и помогли найти заблудившуюся «тихую охотницу». О чудесном спасении журналисту «КП-Самара» рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Информация о пропаже Лидии Николаевны поступила добровольцам 14 августа. Она ушла за грибами и пропала. Последний раз пенсионерку видели в полдень, а около трех часов дня ее родственники забили тревогу.

— В 18:00 отряд включился в работу. Из Сызрани, Тольятти, Самары начали формироваться экипажи на выезд, печатались ориентировки, готовились карты местности, комплектовалось оборудование, — делятся волонтеры «ЛА». — Изначально было понятно, что место поиска — бескрайний ночной лес.

Лидия была напугана, когда ее нашли Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Ближе к восьми вечера в штабе поиска уже собрались люди. Там были и родственники пропавшей, добровольцы, лесник, полицейские и представители «ЛизаАлерт». Лес к этому времени уже прочесывал отряд спасателей вместе с сыном Лидии.

Неустойчивая связь и крики в ночи

Телефон Егоровой был какое-то время недоступен. Всех неравнодушных это сильно волновало. Но в 20:40 появилась приятная весть. На телефон сестры разыскиваемой пришло СМС, что абонент снова в сети.

— Незамедлительно к работе была подключена группа «лес на связи» отряда «ЛизаАлерт». Правда, сотовая связь в месте нахождения пропавшей неустойчивая, — продолжают в «ЛА».

Женщине на месте оказали помощь медики Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Примерно в 21:00 искать следы Лидии Егоровой отправились 3 группы — Лиса 1, Лиса 2 и Лиса 3. Смотрели везде — вдоль леса, по его кромке... На просеке газопровода были опрошены охранники объекта, которые в итоге тоже согласились помочь. Не умолкали в темноте крики «Лидия!»

Напуганная и промокшая до нитки

— Связь вновь появилась только в десять вечера. Лидия дозвонилась до сына и сказала, что находится рядом с компрессорной станцией и бетонными столбами, добавив, что вся промокла и видит какие-то цифры «547», — говорят волонтеры. — Добровольцы вместе с газовиками смогли найти на карте производственный объект с таким номером, и Лиса-3 выдвинулась на эвакуацию Лидии Николаевны.

Эти поиски закончились счастливым образом Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковики несколько километров тряслись в переполненном авто по тяжелой грунтовой дороге, но не зря. В 22:50 Лидию Егорову — уставшую, напуганную и промокшую до нитки — нашли живой в трех с половиной километрах от места, где она вошла в лес. После того, как ее в штабе осмотрели медики, пенсионерку передали близким.

Всего в спасательной операции были задействованы 28 человек. Родные Лидии Николаевны лично выразили им слова благодарности. В «ЛизаАлерт» же напоминают: не ждите, когда кто-то пропадает, сообщайте об этом специалистам!