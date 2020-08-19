Фестиваль «Русь. Эпоха объединения 2020» в Самаре: когда пройдет, как добраться, программа

На фествиале «Русь. Эпоха объединения 2020» в Самаре покажут реконструкцию битвы Тимура и Тохтамыша. Фото: fest1391.ru

Фестиваль «Русь. Эпоха объединения 2020» в Самаре переносится в онлайн-пространство, он пройдет в октябре. Организаторы обещают, что в новом формате он будет не менее интересным. Самых активных участников приглашают на выездную экскурсию 27 сентября, где будут снимать реконструкцию битвы и мастер-классы.

Традиционно историческая реконструкция проводится в одном из предполагаемых мест, где 18 июня 1391 года произошло крупнейшее сражение Средневековья – битва двух великих полководцев Тимура и Тохтамыша. Это трехдневное сражение решило судьбу Руси, нанеся смертельный удар по Золотой Орде и избавив наших предков от бремени трехсотлетнего ига.

Реконструкция битвы. Фото: fest1391.ru/

Программа фестиваля «Русь. Эпоха объединения 2020»

Центральным событием фестиваля станет реконструкция битвы войск Тимура и Тохтамыша, которая будет воссоздана в подробностях. Зрители смогут полюбоваться на средневековых витязей в латах и кольчугах, с мечами и щитами. На зеленом поле возле села Старый Буян пройдет настоящая битва пешего войска и атака конницы.

Рядом с «полем битвы» будут проводиться мастер-классы старинных ремесел, на которых можно научиться плести корзины из лозы или лапти из лыка, попробовать себя в гончарном или кузнечном деле, в ткацком ремесле или войлоковалянии.

Мастер-класс по кузнечному делу. Фото: fest1391.ru

Для тех, кто хочет получить дополнительные знания по истории, организуют музейный шатер, В нем будут информационные стенды и экспонаты – предметы деревенского быта прошлого века. А гид расскажет, для чего нашим предкам были нужны такие, теперь уже забытые, вещи, как коромысло, ухват, прялка…

Для тех, кто любит захватывающие зрелища, организаторы фестиваля «Русь. Эпоха объединения» и любители традиционных забав приготовили показательные выступления по джигитовке, жонглированию шашками и бревнами, а также файер-шоу.

Ярмарка ремесел. Фото: fest1391.ru

Как добраться на фестиваль

Для тех, кто отправится на фестиваль «Русь. Эпоха объединения» на своей машине, напоминаем, что его площадка находится в Красноярском районе Самарской области, рядом с селом Старый Буян, координаты для навигатора: 53.646116, 50.211071.

Для остальных организуют трансфер на автобусах. Для такой поездки нужно заранее приобрести билеты. Автобусы отправятся от двух пунктов:

- ул. Фрунзе 126, офис Центра культурного и духовного развития «У-РА» - 9.00 (туда) - 19.00 (обратно);

- от Храма Кирилла и Мефодия - 9.30 (туда) -19.00 (обратно).

Цена билета 1200 рублей (в нее входят дорога туда и обратно, экскурсия и памятный сувенир).

Справки по поводу билетов по телефонам: 8(846)333-30-11, 8(846)265-54-65.

Зрители фестиваля. Фото: fest1391.ru/

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на официальном сайте http://fest1391.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/bitva1391.