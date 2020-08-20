Как самарским предприятиям получить дополнительные налоговые льготы и экономить на производстве

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

19 августа очередная группа экскурсантов посетила «Фабрику процессов» на базе АО «Средне-Волжский механический завод», чтобы на конкретном примере увидеть, как реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Сократить время работы и снизить затраты – мечта любого производственника. Самарские заводы и компании уже перешли от мечты к действиям. 75 предприятий региона стали участниками нацпроекта и теперь уверено оптимизируют производственные и офисные процессы.

- Суть нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» заключается в обучении каждого предприятия сокращению неэффективных и избыточных затрат, сокращению различных потерь и, в первую очередь инструментам бережливого производства. Оптимизация производства повышает финансовую устойчивость предприятия, его конкурентоспособность. Ну и, конечно, программа повышения производительности труда направлена, прежде всего, на самих людей. Меняется культура труда, и меняется отношение к труду. Ведь иногда даже самые эффективные предприятия, не могут разглядеть очень многие резервы, потому что, говоря простым языком, глаз «замыливается»,- отмечает Врио министр промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

По данным Минэкономразвития России, в 2019 году наш регион вошел в пятерку лидеров по реализации национального проекта,инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Как неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, рост производительности труда на предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Это важная часть стратегии лидерства региона. К слову, значительных успехов уже удалось достичь сразу по нескольким критериям. К примеру, принципам бережливого производства планировалось обучить 583 человека, а по факту в этот процесс было вовлечено 694 сотрудника. Еще 2154 работника повысили свою квалификацию, что в 2,8 раза выше планового значения.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Преимущества участия в проект очевидны

Для предприятий участие в проекте добровольное и бесплатное. Зато пользу можно оценить уже через полгода. За шесть месяцев, благодаря работе экспертов федерального и регионального центров компетенций, предприятие может увеличить свой доход за счет выявления потерь и внедрения передовых методик бережливого производства. Кроме того, предприятие может получить адресную поддержку, нужно лишь создать рабочую команду и в течение трех лет поэтапно повышать производительность труда — на 10%, 15% и 30%.

Еще одно преимущество - участникам нацпроекта будут доступны льготные займы Фонда развития промышленности под 1% на модернизацию оборудования. Возможна также помощь в заключении новых экспортных контрактов по итогам прохождения обучения, возможность переобучения сотрудников по линии центров занятости, бесплатное обучение управленческих кадров по программе «Лидеры производительности».

Также для обновления основных производственных фондов в Самарской области принят Закон «Об установлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций». Этот закон предусматривает для участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бережливыми быть научат

Для того чтобы предприятия-участники национального проекта познакомились с инструментами «Бережливого производства» и внедрили их в офисные и производственные процессы, в нашем регионе под руководством министерства промышленности и торговли Самарской области и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области регулярно проводятся обучающие программы на тренинговой площадке «Фабрика процессов». Базируется эта площадка на АО «Средне-Волжский механический завод». Это предприятие – участник национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в числе первых стали применять все инструменты для оптимизации процесса.

- В прошлом году мы получили лицензию, и первыми в России открыли «Фабрику процессов». За год мы обучали не только сотрудников нашего завода, но и представителей предприятий соседних регионов, были даже гости из Алтайского края. Активно с нами взаимодействуют правительственные учреждения, в том числе из медицинской, образовательной и социальной сфер. Мы на своем примере показываем, как можно применять элементы бережливого производства в любых сферах деятельности, - рассказал генеральный директор АО «Средневолжский механический завод» Николай Липченко.

Изначально на предприятии учили внедрять принципы бережливого производства в производстве, а в конце 2019 года на площадке завода Региональный центр компетенций открыл «Фабрику офисных процессов». Ведь при работе с бумагами, также могут быть не эффективные процессы.

- Здесь можно научить людей эффективно использовать свое рабочее время и делать свой труд более полезным. Результат мы уже оценили. Мы ускорили свое производство, попутно экономим, снижаем себестоимость. Производительность увеличилась от 15 до 50% в зависимости от участка, - уверенно заявляет Николай Липченко.

«Фабрика офисных процессов» - это интенсивный обучающий тренинг, в ходе которого участники должны сами внедрить улучшения в офисный процесс в строго определенный временной период.

- Тренинг выстроен так, что изначально в процессы заложены потери, ошибки, человек сталкивается с ними, как он есть в действительности. Задача участников - в течении дня в команде выработать предложения по улучшению с использованием инструментов бережливого производства. Команда должна прийти к единому мнению и внедрить улучшения в процесс. Причем процесс рассчитан таким образом, что период его реализации - 30 минут, задача для участников по силам, но нужно действовать, - подробнее рассказывает заместитель руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области, эксперт-тренер «Фабрики офисных процессов» Евгения Шабанова.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сейчас такие тренинги активно проходят представители региональных предприятий. А завод СВМЗ стал конкретным примером, как в действии реализуется национальный проекте нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».