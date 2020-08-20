Фестиваль «Тремоло-2020» в Тольятти: программа праздника музыки и искусств

Фестиваль музыки и искусств "Тремоло - 2020" в Тольятти проходит на веранде ресторана "Амбар". Фото: Вадим КОНДРАТЬЕВ.

Фестиваль «Тремоло-2020» в Тольятти пройдет с 27 по 30 августа в 13-й раз. Как всегда, фестиваль будет проходить на открытом воздухе - оркестры, вокалисты, артисты ведущих театров России будут выступать на берегу Волги, на фоне Жигулевских гор и соснового леса. Зрителям не обязательно приходить на концерт в вечерних платьях и костюмах. Слушать классическую музыку можно, прогуливаясь под соснами и любуясь на реку.

«Тремоло» каждый год собирает несколько тысяч ценителей классической музыки и театрального искусства из разных городов России. На фестивале «Тремоло» в свое время побывали музыканты из 20 стран мира. Программа фестиваля 2020 года еще формируется, но обещает быть не менее интересной и насыщенной.

Программа фестиваля «Тремоло – 2020» в Тольятти

27 августа тольяттинцев и гостей города приглашают на джазовый вечер «Чайковский джаз». Два коллектива «StradiВаленки» из Москвы и «Добрый вечер» из Санкт-Петербурга устроят на сцене «Тремоло» музыкальный баттл. Джаз-бэнды будут сменять на сцене друг друга и устраивать яркое шоу, стараясь «переиграть» соперника.

ГДЕ: летняя веранда ресторана «Амбар» (Тольятти).

КОГДА: 27 августа, 20.00.

Цена билетов: 1200 – 3000 руб.

На фестивале будут музыкальные баттлы. Фото: Дмитрий РУЗОВ.

28 августа всех кто любит не только музыку, но и кино, приглашают на концерт «Симфония саундтреков». На фестивале «Тремоло -2020» в Тольятти зазвучит знакомая и волнующая музыка из любимых фильмов в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернский» под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело, солистки Михайловского театра, приглашенной солистки Метрополитен опера и Большого театра Олеси Петровой, солиста Самарского театра оперы и балета Георгия Шагалова.

В первом отделении концерта прозвучат мелодии из фильмов «Поручик Киже», «Возвращение Максима», «Гамлет», «Овод», «Сказка странствий», «Метель», «Адмирал», «Увольнение в город», «Ромео и Джульетта», «Леопард», «Крестный отец», «Мулен Руж».

Во втором отделении оркестр исполнит музыку из фильмов «Неуловимые мстители», «Карнавальная ночь», «Кулик», «Человек-амфибия», «17 мгновений весны», «Афера по-американски», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Гардемарины», «Миссия невыполнима», «Звездные войны», «Телохранитель», «Пираты Карибского моря».

Гости "Тремоло" услышат чарующую музыку кино. Фото: Вадим КОНДРАТЬЕВ.

ГДЕ: летняя веранда ресторана «Амбар» (Тольятти).

КОГДА: 28 августа, 20.00.

Цена билетов: 1200 – 3000 руб.

Внимание! Программа фестиваля «Тремоло – 2020» в Тольятти будет пополняться. Следите за обновлениями!