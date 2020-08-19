В море харчо из людей, загораем стоя: самарчанка показала, что творится на пляжах в Анапе

Пляжи в Анапе переполнены. И это еще не предел

Пандемия в этом году внесла коррективы в отдых россиян. С зарубежными поездками пришлось попрощаться, о дайвинге на Красном море осталось только мечтать, турецкие отели аккуратно распахнули двери только к концу лета, да и то без привычного all inclusive разочаровали российских туристов. Остался только внутренний туризм - такой желанный и такой беспощадный. Переполненные пляжи, очереди в столовых и на входе в автобус, разгоряченные тела в море - как кильки, только больше. О своем отдыхе в Анапе КП-Самара рассказала самарчанка Алена Минаева. Она показала, как прямо сейчас выглядят пляжи в Анапе и рассказала, о чем стоит помнить, если к морю все-таки хочется так, что невмоготу.

Хотя кто-то умудряется урвать себе хорошие места

В самолете все кричали "Ура!"

Запланированный на конец июля отпуск звал и манил еще с марта. Именно тогда я поняла, что он может накрыться медным тазом. Это было больно. Дети, которые весь год учились на пятерки ради поездки к морю устроили мне бойкот. Ну конечно, коронавирус же изобрела мама. Я уже планировала сдать детей в детский дом, но тут в России разрешили отдыхать. Я подбросила в воздух сразу все нашедшиеся в доме чепчики и купила билеты: в деревню, к морю, в Анапу.

Жилье удалось найти достаточно быстро по старым каналам, удивительно, оно даже не подорожало. Хозяйка только спросила: вы любите людей? Я замешкалась. И она рассмеялась: придется полюбить. Поняла я ее немного позже.

Уже через пару недель мы садились в самолет. Такого счастья в глазах отпускников я еще не видела. Да и портрет отдыхающего изменился: во-первых, среди путешественников стало больше интеллигентов. Например, женщина рядом с нами с презрением смотрела на выпивающих на соседнем ряду мужчин и осуждающе поджимала губы. Но в целом все были в духоподъемном настроении, кричали "Ура", хлопали, братались.

Люди практически сидят друг у друга на головах

Это не море, а суп с клецками

Заселились мы достаточно быстро, разложили вещи и тут же рванули на пляж. И вот тут я поняла, что имела ввиду хозяйка. Пляжи в Анапе - это просто море тел. Конечно, это было ожидаемо: популярный курорт, переполненные самолеты. Рано или поздно все люди оказываются на линии берега. Пляжи тут длинные, достаточно широкие. Я думала, что будет посвободнее, но в черте города - настоящее сумасшествие.

В море как будто суп с клецками

В море просто суп с клецками. Ну или суп харчо. Чтобы поплавать, нужно уплывать подальше, рядом с берегом - лягушатник, бассейн с медузами и разгоряченными телами отдыхающих. Минус: вода теплая, липкая из-за крема от загара и прочих всяких мазилок. И, увы, много мусора - туалетная бумага, салфетки, пакеты, которых постоянно пугаешься. Кстати, вечером все убирают, с утра купаться очень приятно и на пляже просторно. Но ближе часам к десяти начинается полный треш.

Пляжи в Анапе полны желающих отдохнуть со вкусом

Если приходить на пляж пораньше, можно успеть занять местечко. Но все равно все начинают лежать и сидеть друг у друга на головах. Места хватает не всем, некоторые реально загорают стоя и это не фигура речи. Из не самых вдохновляющих моментов: люди, которые перешагивают через твою голову, наступают на руки, детишки, которые капают на тебя с трусиков. Все бегают, песком в глаза кидаются. Хотя уже даже не понятно, где там бегать.

Загорают отдыхающие стоя

"В кафе очереди, но кормят хорошо"

В целом же в Анапе неплохо. В кафе очереди, но кормят неплохо. Готовить дома можно, в магазинах цены не выросли. Развлечения все доступные, но тоже очереди. В принципе дети довольны, правда, тоже уже высказали свое "фи" по поводу большого количества людей.

На самом деле видно, что на курорте стараются сделать комфортные условия. Ну и заработать на туристах. Вот люди, конечно, подкачали. Из самых странных типажей: люди, которые обливаются духами идя на пляж. Люди, которые зачем-то мусорят в море - сами же там купаясь. Мамаши и папаши с бутылками, наплевавшие на детей, которые носятся и всем мешают. А еще те, кто ложится тебе буквально на голову, в полной уверенности, что это ты должен подвинуться, если им приспичило тут место занять. Но зато на них можно почихать - ну, чтобы напугались.

Вообще про ковид на отдыхе мало кто думает. Решение принимаешь на старте - готов или нет. Потом расслабляешься и не паришься, потому что уже все равно. С проблемами будешь разбираться позже. А пока - только переполненные пляжи Анапы, тела, которые будут сниться мне во сне. Но я все равно счастлива, что мы отдохнули - ни о чем не жалею.