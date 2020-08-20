«Крылья Советов» — «Оренбург» 22 августа 2020 года: прогноз на матч 5 тура ФНЛ

"Крылья" готовятся взять три очка у принципиального соперника Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» — 2-1.

В центральной встрече 5 тура ОЛИМП-ФНЛ «Крылья Советов» на «Самара Арене» принимают «Оренбург». Экс-участники РПЛ хотят вернуться в элиту и настроены только на победу в предстоящем поединке.

«Крылья» набрали обороты, одержали две победы подряд и поднялись на 6 строчку в турнирной таблице. Очевидно, что они хотят большего. Новички из «Чертаново», а также нападающий Сергеев из «Торпедо» потихоньку налаживают игровые связи между собой. Вернувшийся в Самару Сергей Божин тоже в порядке — в прошлом туре защитник даже сумел отличиться. Не помогут в предстоящей встрече хозяевам легионеры Зеффан и Гынсарь. Впрочем, первого здорово подменяет на бровке Полуяхтов, а второй и так не особо появлялся на поле.

Коллектив из соседнего региона готовится сменить тренера. Говорят, что в ближайшее время команду возглавит Марцел Личка из Чехии. Ему уже сделали визу. Что касается состава оренбуржцев, то костяк, боровшийся за место в высшей лиге, сохранился. Тут и Фамейе, и Чуканов, и Алвеш. Очень здорово смотрится Артем Кулишев. Вернулся в клуб нападающий Козлов. По именам силы представляются равными.

Букмекеры пока не публикуют коэффициенты на матч. В то же время футбольные эксперты считают, что соперники могут поделить очки. Мы рискнем, что у «КС» — за счет своей публики и хорошей формы — шансов чуть больше. Даже несмотря на то, что парни из Оренбурга в этом сезоне ФНЛ еще не проигрывали.

Стартовый свисток главный арбитр Роман Галимов из Улан-Удэ даст в 17-00 по самарскому времени. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в субботу 22 августа.