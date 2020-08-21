Люди дела КНПЗ: комсомольский характер Владимира Темченко

Верность одному заводу и одной женщине: в феврале Владимир и Таисия Темченко отметили золотую свадьбу. Фото: семейный архив.

Это история о том, как паренек-водитель дорос до технического директора промышленного гиганта. Впрочем, деревенский мальчишка Володя Темченко поначалу грезил лишь о баранке. Закончив в послевоенное время семилетку, отправился к старшей сестре в город, чтобы доучиться и получить водительские права. Когда гордый обладатель шоферских корочек устроился на КНПЗ водителем автопогрузчика цеха №9, думал, что это и есть счастье - каждый день сидеть за рулем. Однако армия заставила пересмотреть ориентиры: спустя полгода юношу, благодаря 11 классам образования (в то время это было редкостью), отправили служить старшим оператором станции наведения ракет. Осваивая секретные ракетно-зенитные комплексы, Владимир понял, что за баранку уже не вернется - разбираться в сверхсовременной технике, сложных механизмах гораздо интереснее.

«Живые» железки

Вернувшись в 1968 году на родной завод, Владимир Темченко обнаружил разительные перемены. Прежде всего, на заводе появился величественный риформинг, куда парень устроился помощником оператора. Владимир был готов не отходить от установки - чистил, крутил, изучал, не боялся никакой физической работы. Старшие товарищи оценили его самоотдачу: спустя три месяца новичка перевели в операторы. Но пытливый ум не давал сидеть на месте, и в 1970 году нефтепереработчик поступил в куйбышевский политех. Чтобы лучше разбираться в процессах, выбрал специальность «технолог» - учился между сменами, а на работе со старшим оператором установки Николаем Лыжовым копался в технологических схемах, искал решения для их совершенствования. На втором курсе обучения студентам объявили, что стране не хватает механиков, и Темченко пришлось переквалифицироваться.

- Я не возражал: всегда тяготел к железкам, - вспоминает ветеран. - Багаж, полученный в вузе, особенно пригодился, когда работал техническим директором завода. В этой должности нужно быть универсалом, обладать знаниями о разных аспектах жизнедеятельности нефтеперерабатывающего предприятия.

После окончания вуза, в 1976 году, Владимира Семеновича назначили начальником и одновременно механиком установки МЭРОКС, которую строили и пускали совместно с американцами. Несмотря на разгар «холодной войны», заокеанские гости прониклись к советским коллегам уважением - очень уж ценные практические советы давали по ходу работы.

- Но самой знаковой датой для меня стал 1980 год - начало строительства миллионного риформинга, - рассказал Владимир Темченко. - Наша установка, начальником которой меня назначили, стала шестой в стране. Целый год, пока велась стройка, раньше часа ночи домой не уходил. Чему только не научился за это время - технике резки труб, проведению монтажных работ, оценке качества строительных материалов… До сих пор испытываю к третьему риформингу отеческие чувства. Это моя слабость, моя гордость!

Династия продолжается

Именно на риформинге Владимир Семенович научился руководить людьми. И руководящих должностей в дальнейшем было немало - замначальника первого цеха, начальник центральной заводской лаборатории (много лет спустя лабораторию возглавляла и его дочь Людмила), заместитель технического директора, технический директор, директор по производству, замгендиректора по развитию КНПЗ. За эти годы он пережил вместе с коллективом много трудных и радостных минут - перестройка, дефолт, зато потом - модернизация, стабильность.

В 2012 году Владимир Семенович ушел на заслуженный отдых, но продолжает пристально следить за успехами предприятия - за ростом новых установок, качества продукции, соответствующей самым высоким евростандартам. Тем более что новости поступают из первых рук, ведь на заводе продолжает трудиться сын - начальник цеха Евгений Темченко.

- Я проработал здесь с 1965 по 2012 год - за это время было много юбилеев, - говорит ветеран. - В этом году нашему родному КНПЗ исполняется 75. Желаю всему коллективу завода успехов в работе и не снижать темпов развития. С юбилеем!