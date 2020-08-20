ЦСКА — «Рубин» 22 августа 2020 года: прогноз на матч 4 тура РПЛ

От Адольфо Гайча ждут забитых мячей Фото: сайт ПФК ЦСКА.

Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» — 3-1.

Московские армейцы в рамках 4 тура Тинькофф РПЛ принимают казанский «Рубин». Оба соперника на неделе уступили, поэтому постараются в очном поединке завоевать очки. Противостояние Виктора Гончаренко и Леонида Слуцкого обещает быть интересным.

ЦСКА выдал неплохой матч с «Зенитом» в среду, но великолепного гола Влашича не хватило даже для ничьей. Тем не менее столичный клуб в неплохой форме. У него 6 очков, он сейчас на 5 месте. Проблемы есть в обороне, но скоро подъедет дорогостоящий бразилец Фукс, а возможно, и еще несколько крепких игроков в полузащиту, и дела пойдут лучше. Да, с казанцами не сыграют Дзагоев, Чалов и Ахметов, но те же Влашич, Кучаев, Шкурин, Обляков, Сигурдссон и Гайч, который очень жаждет впервые забить в нашей стране, могут доставить проблем любому противнику.

У гостей начало сезона не задалось. Одно очко удалось получить только с «Уралом». Леонид Слуцкий жалуется на судей и невезение. По-прежнему ярко выглядит Хвича Кварацхелия. У остальных не все получается. Фанаты из Татарстана ждут, когда наконец-то будет забивать с игры Игнатьев. Большие надежды и на Деспотовича, который тоже пока не открыл свой бомбардирский счет. Недавно к коллективу присоединился Хван Ин Бом. Корейский полузащитник мало знаком широкой публике, но болельщики «рубиновых» верят, что он их приятно удивит.

Футбольные эксперты ждут голы от команд. Их нельзя назвать оборонительными, поэтому скучать зрителям, вероятно, не придется.

Букмекеры за хозяев. На них средний коэффициент — 1,65. На ничью — 4,15. На «Рубин» — 6,45.

Встреча начнется в 20-00 по московскому времени. Ее покажет в прямом эфире «Матч ТВ».