«Арсенал» — «Динамо» 22 августа 2020 года: прогноз на матч 4 тура РПЛ

У "Динамо" сильная атакующая линия ФОТО: ФК "Динамо"

Прогноз на матч «Арсенал» — «Динамо» — 1-1.

Интересным обещает получиться поединок 4 тура Тинькофф РПЛ на стадионе «Арсенал» в Туле, где 22 августа одноименная команда принимает московское «Динамо». Гости отлично стартовали, а хозяева хотят одержать первую победу и набрать 3 очка.

Клуб из столицы здорово смотрится в обороне. Он не пропустил ни одного мяча в первых трех турах. В нападении тоже все неплохо — Комличенко, Игбоун, Филипп, Н`Жи стараются создавать остроту и реализуют моменты. Им умело помогает полузащитник Фомин — мастер стандартов. В центр поля коллектив Кирилла Новикова также приобрел хорвата Моро из загребского «Динамо» — футболиста очень качественного, хорошо проявлявшего себя в Лиге Чемпионов.

У «Арсенала» не все получается — ни в защите, ни в атаке. «Пушкари» забили только «Уфе» в проигранном мачте, завершившимся со счетом 2-3. Среди подопечных у Сергея Подпалого появился опытный Тарас Бурлак, перешедший из самарских «Крыльев Советов». Может быть, он как-то исправит ситуацию в оборонительных рядах. В передней линии ждут, когда снова начнет забивать Луценко — один из лучших бомбардиров прошлого сезона.

Кажется, что не стоит ждать обилия голов от этого поединка. Матч может получиться напряженным. «Канониры» точно выйдут на поле с огромным желанием, но с дисциплиной у гостей все в порядке — вряд ли они растеряются при активных действиях противника.

Букмекеры отдают небольшое преимущество бело-голубым. На них коэффициент — 2,45. На ничью — 3,45. На хозяев — 3,28.

Как все закончится, станет ясно в ближайшую субботу, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу покажут в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».