Спорт-онлайн: нефтепереработчики перенесли спортивные соревнования в сеть

На НК НПЗ спорт любят и заводчане, и их дети. Фото АО «НК НПЗ»

Тот факт, что занятия спортом десятки лет входят в производственную культуру завода, говорит о многом. И о том, что руководству предприятия небезразлично здоровье коллектива. На спортивную жизнь заводчан оно тратит немалые средства, и это инвестиция не только в отличную физическую форму кадров, но и в их дух, определяющий стремление к победам. Не только спортивным, но и производственным.

Хорошая привычка

Со спортом нефтепереработчики на «ты». И чтобы поддерживать такие отношения, завод арендует для сотрудников лучшие площадки города: ФОК «Октан», бассейн «Дельфин», стадион «Нефтяник», Ледовый дворец «Роснефть Арена». Растет количество секций, групп здоровья и их участников – сегодня в 32 «клубах по интересам» занимается более двух тысяч человек. Но какой спорт без соревновательного духа? Чтобы выяснить, кто сильнее и быстрее, на предприятии ежегодно проводят спартакиаду по 13 видам спорта. В этом «сражении» принимают участие от 1200 до 1500 заводчан! Лучшие по итогам баталий спортсмены составляют сборную НК НПЗ, которая успешно защищает честь завода на турнирах разного уровня: в городской спартакиаде, Самарской областной НГСП, в летней и зимней спартакиадах ПАО «НК «Роснефть». Нефтепереработчики воспитывают в том же духе и подрастающее поколение. Кстати, и выходя на пенсию, ветераны предприятия не прощаются со спортом. В последние годы, например, обрела популярность скандинавская ходьба, и для заводских пенсионеров была создана соответствующая секция. Ветераны с не меньшим, чем молодежь, удовольствием участвуют в спортивных праздниках. Правда, в этом году шумные многолюдные турниры под запретом. Повод ли это для прекращения тренировок? Конечно, нет. Заводчане нашли отличный способ соревноваться – и вместе, и на расстоянии. Онлайн!

Рекорды онлайн

Когда в апреле страна училась жить и работать на удаленке, в режиме строгих ограничений, приспосабливался к новым реалиям и коллектив НК НПЗ. Технологические процессы никто не отменял, а поскольку занятия спортом для новокуйбышевских нефтепереработчиков - не менее важная часть жизни, здесь быстро сообразили, как остаться в форме, не подвергаясь риску подхватить коварный коронавирус.

- Первым делом заводские спортсмены разместили зарядку в соцсетях – записали на видео свои любимые упражнения, которые каждый мог выполнять на своем рабочем месте или дома, на самоизоляции, - рассказала Мария Серенкова. – Этот онлайн-марафон имел не только практическое значение, но и моральный эффект – не очень весело сидеть взаперти.

Новокуйбышевские нефтепереработчики делятся с коллегами своими спортивными достижениями в сети. Фото АО «НК НПЗ»

По прошествии времени заводчане пошли еще дальше: если нельзя проводить всеми любимые спортивные праздники, что мешает организовать массовые соревнования онлайн? Оказалось, ничего: было бы желание. Первым стал корпоративный забег «Роснефть» бежит - июль», в котором каждый сотрудник мог принять участие, выбрав на свое усмотрение любой июльский денек и дистанцию – 5, 10 или 21 километр. Преодолев одну из дистанций (или, по желанию, хоть все три), бегун отправлял в оргкомитет заявку и скрин трекера с указанием времени и расстояния. Мероприятие удалось: в забеге приняли участие около 50 человек, 10 из которых выбрали самую длинную дистанцию. Причем трое марафонцев – девушки! По итогам чемпионы получили подарки и медали, а Управление промышленной безопасности и охраны труда предприятия признано «Самым бегущим коллективом» - было подано 11 заявок!

А кто не получил в июле медали, может взять реванш: сейчас проходит корпоративный онлайн-забег «Роснефть» бежит - август», так что не все потеряно. Впрочем, похвалиться своими достижениями могут не только заводские бегуны. В соцсетях набирает обороты еще один флешмоб - «Рекорд-челлендж». Успехами поделились уже многие – кто 230 км на велосипеде отмахал за день, кто на кончиках пальцев подтягивается, кто тяжести поднимает. Публикуя видео, спортсмен бросает вызов коллегам, и у каждого есть возможность оспорить первенство или получить дельный совет. По инициативе профсоюзной организации ко Дню физкультурника были проведены несколько мероприятий. Инструкторы комитета физической культуры ОППО начинали день заводчан с онлайн-зарядки, комиссия по работе с молодежью поделилась в социальных сетях рецептами правильного питания, а работники НПЗ смогли проверить свои знания в области спорта, приняв участие в праздничной викторине.

Словом, жизнь на заводе продолжается. И спортивная – в том числе!