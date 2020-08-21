Колеса для тележек: классификация и характеристики

качественные инструменты, которые будут гарантировать безопасность работников и качество рабочего процесса. Колесные опоры помогают работникам перемещать какие-либо грузы. Для того, чтобы этот процесс был более-менее комфортным, необходимо правильно подобрать диаметр и тип подшипника, определить внешнее воздействие и технические параметры. Только в этом случае нагрузка будет равномерно распределена по всему основанию и колеса не выйдут из строя раньше времени. Подобрать и приобрести колеса для тележек и для рабочей техники вы можете на сайте kolesaroliki-spb.ru. Сайт предоставляет также несколько информативных статей. Там вы можете узнать, как правильно подобрать ту или иную вещь для колеса и так далее. Точнее об условиях оформления покупки и доставки вы можете узнать на площадке интернет-магазина.

Техническими параметрами обычно называют следующие характеристики:

геометрические размеры;

физические свойства материалов, из которых изготовлен обод;

физические свойства материалов, из которых изготовлена шинка;

физические свойства материалов, из которых изготовлена ступица;

тип подшипника в ступице;

тип подшипника в поворотном узле;

тип крепления к платформе;

поворотность;

наличие или отсутствие тормозного механизма.

К внешнему воздействию обычно причисляют:

тип нагрузки;

величина нагрузки;

материал покрытия;

химические свойства внешней среды;

температурный режим и иные условия эксплуатации.

В сопроводительной документации вы также получите сведения о:

температурном режиме;

технических параметрах;

рекомендациях по установке.

Типы колесных опор: характеристики и материал

Существует несколько основных типов колес и опор. Например, промышленные опоры используются для какого-либо заводского оборудования на заводах, а также для разнообразных тележек. Они могут выдерживать до 250 килограмм, могут крепиться на ось или с помощью кронштейна. Материал частей инструмента может быть следующим:

Литая резина;

Полиамид;

Сталь.

Монолитные колеса изготовлены из полиамида, или иными словами - нейлона, могут порадовать вас своей грузоподъемностью, которая достигает в среднем 750 килограмм. Внешние воздействия с трудом могут повредить такие колеса, будь то механическое вмешательство или же температурные условия. Несмотря на свою прочность, от такого материала не остается следов на напольном покрытии во время торможения. Есть три типа кронштейна, часть из них идет вместе с колесом:

поворотные,

фиксированные с тормозом,

многофункциональные.

Из нейлона или из полиуретана вы сможете найти подвильные ролики, их функции аналогичны рулевым колесам. Чаще всего такое покрытие из нейлона используется для ровных дорог и иных поверхностей. С полиуретаном дела обстоят гораздо проще, он менее придирчив к полу, что существенно облегчает его эксплуатацию.

Для тележек также существуют пневматические колёса и их, чаще всего, используют на стройках. Они обладают надувным контактным слоем. Подобные вещи позволяет плавно и тихо передвигать товар или материал. Нагрузка таких колес может достигать до 270 килограмм.

Из чугуна и бакелитовой смолы изготавливаются монолитные колеса. Благодаря материалу они являются термостойкими и могут выдержать жар до 300 градусов. Долговечность привлекает многих покупателей, кроме того, они могут выдержать до 140 килограмм, что обычно используют в кондитерских цехах или же в керамическом производстве.

Для транспортировки тяжелых промышленных грузов, чаще всего, используют большегрузные варианты колес, иными словам – обрезиненные и полиуретановые. Они подходят для любого типа поверхности, будь то холмы или ухабы. Крепкое покрытие позволяет колесам продержаться долгое время, а общая грузоподъемность составляет 1100 килограмм. Если вам необходимо поднять больший вес, вы можете сдвоить специальные колеса, и общая цифра поднимется до 2400 килограмм.

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