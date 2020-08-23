День рождения завода: химики отмечают 54-летие «КуйбышевАзота»

Предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В 60-х годах Ставрополь-на-Волге (будущий Тольятти) благодаря дешевой электроэнергии Куйбышевской ГЭС стремительно превращался в крупный промышленный центр. Среди появившихся на его карте индустриальных гигантов был и Куйбышевский азотнотуковый завод (сегодня «КуйбышевАзот»). Всесоюзная стройка завода стартовала в 1961 году, и по ходу работы были возведены не только производственные объекты, но и множество социальных. Первый генеральный директор КАТЗ Иван Красюк использовал все возможности для создания огромной инфраструктуры: строились дороги, троллейбусные линии, тепловые сети, узлы связи, системы артезианского водоснабжения и ливневой канализации. Было построено более сорока жилых домов, два десятка детских садов, общежития. В 1965 году были введены в эксплуатацию первые производственные мощности - по выработке слабой азотной кислоты и аммиачной селитры на привозном аммиаке. Но официальной датой рождения завода считается 23 августа 1966 года – в этот день был получен собственный аммиак и предприятие заработало по полной технологической схеме. Со временем на заводе были построены и последовательно задействованы производство карбамида, установка крепкой азотной кислоты и вторая очередь производства аммиака.Химики освоили выпуск новых видов продукции, запустив первую очередь производства капролактама и, технологически связанные с ним, производства циклогексанона и сульфата аммония.

Предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В непростые90-е «КуйбышевАзот», в отличие от многих предприятий,не пропал, а был приватизирован трудовым коллективом. Несмотря на трудное время, на заводе шла модернизация, вводились новые мощности.

Предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Начало второго десятилетия XXI века предприятие встретило в самой активной фазе своего развития, отмеченной значительным ростом объемов инвестиций и расширением сотрудничества с ведущими мировыми компаниями. В этот период были подписаны соглашения о партнерстве и созданы совместные предприятия с Royal DSM N.V. (Голландия), «LindeGroup» (Германия) и корпорацией PraxairInc. (США). Сегодня на «КуйбышевАзоте» в рамках реализации совместных и собственных проектов ведется строительство, масштаб которого является крупнейшим за всю историю завода.

Предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В следующем году предприятие отметит55-летний юбилей. За это время немало выдающихся людей оставило яркий след в его летописи. Около 500 работников были представлены на Доске Почета предприятия, более двух десятков – занесены в заводскую Книгу Почета, многие отмечены государственными, отраслевыми, региональными и другими наградами. Современный коллектив продолжает традиции, заложенные основателями – ударно трудиться, развивать производство, вводить инновационные подходы. С днем рождения, химики!

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