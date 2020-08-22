ЦСКА Москва - Рубин, 22 августа 2020: прямая онлайн - трансляция матча 4 тура чемпионата России РПЛ

Прошлая игра закончилась вничью

Прямая онлайн-трансляция матча ЦСКА Москва - Рубин начнется 22 августа 2020 года со стадиона ВЭБ Арена в 20.00 (мск). Главным судьей матча стане Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. При нем армейцы выигрывали 11 раз.

После 3 тура РПЛ ЦСКА находятся на пятом месте, в прошлой игре они дали бой питерскому Зениту и уступили нехотя, со счетом 2:1. До этого армейцы выиграли дважды у Химок и Тамбова.

Рубин пока пятнадцатые. В первой игре казанцы вчистую проиграли Локомотиву, потом скатали вничью с Уралом и выдали фееричный матч с Сочи, но все равно потеряли очко. При Слуцком команда стала больше атаковать, но пока в обороне есть свои проблемы. Справится ли с ними тренер - станет понятно уже скоро.

Статистика личных встреч ЦСКА Москва - Рубин

Команды сыграли 43 матча. В 24 сильнее оказывались ЦСКА, в 11 Рубин. В минувшем сезоне одна игра закончилась вничью, одна - победой москвичей.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА Москва - Рубин 22 августа 2020 года

Ставки на победу ЦСКА предлагают со счетом 1,7, на ничейный результат - 3,7, на победу Рубина - 5,5.

Скорее всего армейцы и в самом деле не проиграют на своем поле, а вот голов наверняка будет немного.

Составы команд на игру ЦСКА Москва - Рубин 22 августа 2020 года

У ЦСКА под вопросом выход на поле сразу нескольких ключевых игроков основы. Это Влашич, Дзагоев, Чалов и Ахметов.

У Рубина на поле скорее всего не выйдет Олег шатов. Зато атакующую тройку Деспотович, Хвич и Игнатьев наверняка тренер может выпустить сразу и вместе.

Смотреть онлайн -трансляцию матча ЦСКА - Рубин 22 августа 2020 года можно будет в 20.00 мск на телеканале Матч ТВ. Текстовая трансляция встречи ЦСКА - Рубин будет доступна на сайте kp.ru