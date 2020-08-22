Крылья Советов - Оренбург, 22 августа 2020 года: онлайн-трансляция и важные моменты матча 5 тура ФНЛ

В Самаре пройдет центральный матч тура ФНЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прямая онлайн-трансляция игры "Крылья Советов" - "Оренбург" начнется 22 августа в 17.00 самарского времени с Самара Арены. Для фанатов это важная игра - почти РПЛ, но на лигу ниже. Еще в прошлом году, когда оба клуба играли в высшей лиге, болельщики с удовольствием шли на стадион, да и гостей всегда поддерживала своя трибуна - благо, добираться из соседнего региона до Самары недалеко да и в областной столице немало уроженцев уральского города. Вот и 22 августа этот матч станет центральным в ФНЛ - почти дерби команд, только-только вылетевших из премьер-лиги. Все надеются, что играть они будут по-взрослому.

Самое важное об игре Крылья Советов - Оренбург 22 августа 2020

В 17.00 начнется игра между вчерашними соперниками в РПЛ. Сейчас после 4 туров "Крылья" занимают 7 строчку в турнирной таблице. Они выиграли два матча, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. Оренбург делит с Балтикой первое место: в копилке всего одна ничья и чуть меньшая разница забитых и пропущенных, чем у соперника.

На стадионе будут присутствовать болельщики: поле разрешено заполнить на 10%. Приоритет у обладателей абонементов прошлого года.

Какой будет игра - предсказать непросто. У "Крыльев" поменялся тренер: из Чертаново пришел Игорь Осинкин с половиной своей команды. Пока что "крыльевский" состав и новички притираются, ищут общие подходы и комбинации. Это не всегда получается успешно.

Гости в играх смотрятся уверенно - пропустили только в одном матче. И готовы беречь свои ворота дальше. Мастерства у команды пока что побольше, плюс спортивная злость: если "Крылья" вылетели в ФНЛ уверенно стараясь и долго проигрывая, то "Оренбург" в нижнюю лигу отправил коронавирус. Стоит ждать, что и в этой игре гости будут давить, а хозяева, возможно, уже нашли свой стиль и постараются ответить тем же.

Составы команд на игру Крылья Советов - Оренбург 22 августа 2020

В составе "Крыльев" пока не сыграет Раду Гынсарь, он занимается по индивидуальной программе. Зато на поле, возможно, выйдет вернувшийся в Самару после восстановления Максим Канунников.

Статистика личных встреч Крылья Советов - Оренбург 22 августа 2020

За все время команды сыграли между собой 16 матчей. 4 выиграли "Крылья", 4 - горожане. Чаще всего матчи заканчивались вничью и не были особенно результативными. 16 мячей за все время забил "Оренбург", 14 - волжане. В прошлом сезоне в РПЛ одну игру в гостях "Крылья" выиграли, еще одну сыграли вничью.

Прогноз на игру Крылья Советов - Оренбург 22 августа 2020 года

Скорее всего, можно ждать забитых мячей от обоих команд. Высока вероятность, что встреча закончится вничью.

Прямая онлайн-трансляция в видео формате пройдет на Яндекс.Эфире. В текстовой трансляции на сайте kp.ru удобно следить за ходом игры, проверять результат в режиме онлайн, смотреть статистику игроков. Расскажем все самое важное и интересное.