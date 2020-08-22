ЦСКА были сильнее, но не смогли выиграть

Представляем обзор матча ЦСКА - Рубин 22 августа 2020 года, который прошел в Москве и закончился со счетом 1:1. И этот счет - по игре, как бы ни старались армейцы доказать обратное. Рассказываем, как все было на ВЭБ Арене.

Первый тайм: три желтые карточки и два гола

Начиналась игра не очень весело. Первые 37 минуты практически нечем было удивить фанатов. ЦСКА рвались к воротам, Рубин думали, что бы сделать интересного. Три желтые карточки - Сигурдссон, Влашич и Зуев - ошибки, первые неверные шаги. Фанаты бушевали: когда же гол?

Голы в первом тайме были - и сразу два.

На 37 минуте счет открыл "Рубин". Бакаев получил отличную передачу от Игнатьева, выиграл борьбу один на один с вратарем и положил мяч в сетку.

Наслаждались главенством казанцы недолго. Через две минуты с углового Зуев выбил мяч на Влашича и тот с 15 минут аккуратно положил мяч в сетку, тот даже сильно не трепыхался.

Со счетом 1:1 команды ушли в раздевалку.

Второй тайм: Гайч не забивает, забивает Макаров

Во втором тайме игра стала странной. Значительно осмелел Рубин. Но Влашич, Фернандес и Щенников просто поселились у ворот соперника. Но футбольный бог был сегодня не на их стороне. Несколько опасных моментов были у обоих сторон. Пришлось поработать кулаками Акинфееву, изобразить несколько па в полете Дюпину.

Кстати, вратарь гостей и стал главным героем второго тайма и лучшим игроком всей игры.

На 89 минуте, казалось, Рубин ничего не спасет: сначала Бистрович пробил точно под перекладину, чудом вытащил оттуда мяч голкипер Рубина. На добивании в секунду оказывается Гайч, он тоже метит точно в ворота, но вратарь успевает переместиться в другую точку и отбить и этот удар.

Новичок ЦСКА рвал и метал - надо же, выйти на поле и не забить, да еще и так упустить момент. И за эту ошибку гости тут же наказали армейцев. Уже через пару минут, на добавочном времени Макаров прорвался к воротам Акинфеева, с 22 метров пробил в левый верхний угол. Игорь совершил головокружительный прыжок, но ворота не спас.

Игра так и закончилась - со счетом 1:2. Для армейцев это второе поражение - от Зенита оно не было таким обидным.

Рубин поднимается на 11 место, ЦСКА спускается на шестое. Впереди у москвичей встреча с Ахматом, а у Рубина с Тамбовом.