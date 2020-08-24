Предпринимателей Самарского региона приглашают на бесплатные обучающие мероприятия

25 августа 18:00 —тренинг «Продаем с умом. С чего начать». Предприниматели научатся продавать у лучшего тренера по активным бизнес-продажам — Владимира Якубы, узнают все о конкурентной разведке, безотказных техниках отработки возражений и продаже через мессенджеры. Регистрирация по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/

26 августа 10:00 —2 занятие онлайн-курса «ДНК предпринимателя».

Эсперт курса Наталья Чернова поделится секретами эффективного продвижения и развития личного бренда предпринимателя. Регистрация: https://bit.ly/2Fxr7B5

26 августа 10:00 — оффлайн-тренинг «Адаптация бизнеса к дистанционной работе или создание онлайн-продукта в Тольятти.

как выйти на маркетплейсы? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы разместить собственную продукцию на онлайн-площадках? Что нужно сделать, чтобы у вас начали покупать? Узнают участники тренинга! Для участия необходима регистрация: https://bit.ly/3hdioBT

26-27 августа 11:00 — семинар «Основы экспортной деятельности». Последовательно и детально обо всех этапах жизненного цикла экспортного проекта: от выбора зарубежного рынка и поиска первых покупателей до валютных платежей и получения господдержки экспортного проекта. Регистрация: https://mybiz63.timepad.ru/event/1396923/

26 августа 14:00, 27 августа 9:00 — оффлайн-семинар «Эффективные коммуникации в продажах» в Самаре. Какие техники продаж результативны и работают в современных реалиях ведения переговоров в В2В и В2С сегментах? Об этом пойдет речь на бесплатном семинаре по эффективным коммуникация. Для участия необходимо выбирать подходящую дату и зарегистрироваться. → Ссылка на 26 августа: https://livingston.timepad.ru/event/1402011/ → Ссылка на 27 августа: https://livingston.timepad.ru/event/1402014/

27 августа-3 сентября — курс для начинающих предпринимателей г.о. Сызрань «Азбука предпринимателя». В программе только польза — от генерации бизнес-идей до планирования и продвижения! Регистрация открыта по телефону 8 (927) 772-64-64, также можно оставить заявку на e-mail Ассоциации предпринимателей Сызрани: assoc.szr@gmail.com

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