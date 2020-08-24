"В очередях не любят антимасочников, отзывы теперь врут": 8 правил путешествия в эпоху коронавируса

В аэропортах стоит быть осторожнее Фото: Алиса ТИТКО

Стою на канале Грибоедова, у Казанского собора, а мимо гребет на САПе динозавр. Женщина-кошка. Викинги. Мне машет сам Элвис!.. Но я все равно не могу просто стоять и от души улыбаться, потому что это фестиваль с большим количеством зрителей. Неряшливого вида мужик в паре метров вдруг беззаботно кашляет. Мы с женой переглядываемся и молча уходим. Санкт-Петербург - восьмой город, который я посещаю за период пандемии. Для меня, как для путешественника, это время удивительных историй.

Фестиваль в Санкт-Петербурге собрал немало зрителей Фото: Данила ТЕЛЕГИН

О непростых движениях

Я прилетел из Индии в марте, за две недели до того, как отменили авиасообщение между странами. Побывал в Ульяновске на конференции за день до вступления запрета на массовые мероприятия, а потом в Оренбурге, тоже по делу, в первый день открытия кафе в режиме “летников”. В начале июля я оказался в Адлере с его воодушевляюще низкими темпами прироста заболевших. Потом было спонтанное путешествие по Татарстану - потому что куда-то надо было пристроить остатки отпуска. И, наконец, Петербург.

Коронавирусом я так и не заболел — ни я, ни кто-либо в ближнем окружении.

Осталось чувство неловкости перед людьми, которые провели все лето дома, изредка вылезая в маске и перчатках в ближайшие супермаркеты. С другой стороны, от них мне досталась изрядная порция осуждения, так что мы вроде как квиты.

Думаю, человек так устроен, что ему удобно занимать крайние позиции. Либо отрицание угрозы, либо полная изоляция и дезинфекция — так ведь понятнее, что делать, а чего не делать. У меня позиция оказалась не такая удобная. В каждом случае приходилось совершать много непривычных движений ума. Но в итоге я неплохо провел лето. И не кашляю.

Об изменении восприятия

Вылетал в Гоа конце февраля. “В Китае были?” - “Нет”. Вот и весь уровень тревоги относительно коронавируса на тот момент. Помню еще, в порядке светской беседы обсуждал тему новой заразы с таксистом-байкером. И на мопеде притом сидел с грубейшим нарушением социального дистанцирования.

А не было просто в те дни ни социального дистанцирования, ни даже словосочетания такого.

На обратном пути, 9 марта, в Курумоче всему самолету наскоро замерили температуру. Конец профилактики.

Через пару-тройку недель такие же путешественники по билетам, купленным за полгода до событий, но задержавшиеся с возвращением, в глазах диванных вирусологов превратятся в безответственных разносчиков смертельно опасной болезни и, разумеется, основных виновников печальных событий. Всех, кто все-таки вернулся, будут сажать на карантин под угрозой жестких штрафов.

В Олимпийском парке довольно многолюдно Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Сезон Забиваки

Первая половина июля. “Забил на вирус — отдыхаю в Сочи”. Майки с этой надписью и простенькой иллюстрацией — хит сезона на курортах Краснодарского края. Доступа к заморским пляжам нет, и потому на Черноморское побережье этим летом потянулась публика насмотреная. “Тагила” гораздо меньше обычного. Но кое-что объединяет всех отдыхающих, независимо от дохода, социального статуса и уровня культуры. Все почти оголтело игнорируют пандемию. Так уж получается. В одной из столовых по утрам замеряли вошедшим температуру. Это, кажется, все меры безопасности, которые мне довелось наблюдать в Адлере за пять дней пребывания. Ах да, еще не работали аттракционы в парках и бассейны. Но не все.

Через месяц, в начале августа, — та же картина в Санкт-Петербурге. Казалось бы, Невский — не сочинский пляж, есть куда свернуть. Но люди толпятся именно здесь, и ломятся в переполненное кафе на Рубинштейна. Думаю, не потому что все вдруг сделались беспечными Забиваками. А потому что “можно” после пяти месяцев решительного “нельзя” крушит любые рациональные аргументы.

Музыкальные фонтаны привлекают туристов Фото: Данила ТЕЛЕГИН

И чем сильнее в конкретном городе развит туризм, тем сложнее не поддаться коллективному бессознательному, срывающему медицинские и даже некоторые социальные маски.

Дух противоречия

Парадоксы и крайности — постоянные спутники путешествий в пандемию.

В ближайший к моему дому магазину не пускали без маски… кажется, никогда. Вместо санитайзера у них на кассе какая-то странная жидкость без запаха, оставляющая на руках гадкое ощущение. Я искренне считаю, что аэропорт “Курумоч” безопаснее этого супермаркета. Санитайзеры нормальные, персонал напоминает о масках, да и пассажиры в среднем более внимательны, чем покупатели.

В Петербурге нас не пустили в одно из кафе, потому что за столы сажают через один, чтобы соблюдать дистанцию. При этом буквально в соседнем ресторане люди весело толпились, и в ус не дули.

В Казани с общепитом еще забавнее — у них есть санитарные часы. Приезжаешь в кафе с высоким рейтингом, а на закрытой веранде никого, только официанты перехихикиваются у барной стойки. “У нас санитарный час, мы закрыты, открываемся через 10 минут” - “Но ведь никакой обработки в зале не происходит, может мы хотя бы за столом открытия дождемся, а не под дождем?” - “Нет, мы закрыты, у нас санитарный час”.

В казанском торговом центре тоже интересно. В супермаркет посетителей категорически не пускают без масок, а лучше даже перчаток, но неподалеку работает невесть под каким предлогом открытая детская игровая площадка.

Хорошая это новость или нет, но ко всему быстро привыкаешь.

Площадь в Казани и не очень много людей Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Восемь новых правил путешествий в пандемию

- Кругом всё кричит: “Правила Роспотребнадзора можно больше не соблюдать!” Но вы не слушайте. Привезете домой заразу - потом иметь дело и с болезнью, и с чувством вины.

- Приходится чаще принимать маленькие и большие решения. Ломиться ли в едва открывшийся после карантина музей? Можно ли жить в хостеле? Стоит ли идти на концерт? А если на все вопросы ответ “нет”, тогда зачем я еду?

- Предварительная разведка не особенно помогает. Реальная ситуация становится понятна только в пункте прибытия. И там она может меняться каждый день.

- Такси — не роскошь, а более безопасный выбор. Личный автомобиль — лучший выбор.

- Санитайзеры лучше брать удобные для ношения в кармане.

- За время карантина многие заведения “просели” по качеству, но это пока не нашло отражения в отзывах в интернете.

- Новый тип посетителя, способный досадить целой очереди — это человек, не желающий надевать маску в аэропорту или в магазине.

- Время в некоторых путешествиях можно провести так, что небезопасных пересечений с людьми будет меньше, чем за обычный рабочий день с поездкой на автобусе.