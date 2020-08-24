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«Это бессовестные изверги»: на трагедии юного самбиста из-под Самары пытаются нажиться мошенники

В соцсетях появились призывы о помощи с фотографиями Ильи Рудольфа, но с ложной историей и реквизитами
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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На трагедии юного самбиста из Тольятти пытаются "нагреть руки" мошенники

На трагедии юного самбиста из Тольятти пытаются "нагреть руки" мошенники

На трагедии юного тольяттинского самбиста Ильи Рудольфа пытаются нажиться мошенники. В социальных сетях появились десятки постов, в которых фотографии молодого человека используются для иллюстрации ложной истории.

«Нырнул в воду и сломал позвоночник»

«Меня зовут Тляева Ирина Петровна, мы из небольшого поселка Калачёв Волгоградской области. Мой сын Михаил нырнул в воду на нашей местной речушке и сломал позвоночник. Как он умудрился? Он толком и не рассказывает, да это уже и неважно. Говорит, там валялись плиты, как выяснилось, еще советские, с арматурой торчащей. Сразу после обследования выяснилось, что у него множественные переломы позвоночника. Там такой страшный диагноз, что я пишу, а сама плачу», - вот такие совершенно одинаковые сообщения от имени «знакомой администратора группы Ирины Петровны» появились в десятках групп «ВКонтакте» в конце июля. Вот только в качестве иллюстраций к постам были прикреплены фотографии… тольяттинского самбиста Ильи Рудольфа, про печальную историю которого «КП-Самара» неоднократно писала.

Вот такие записи появились на стенах десятков взломанных групп в соцсетях

Вот такие записи появились на стенах десятков взломанных групп в соцсетях

В конце 2017 года юный самбист, подающий большие надежды спортсмен, в составе юношеской сборной защищал честь Самарской области на соревнованиях в Нижнем Новгороде. Однако неудачный бросок закончился переломом позвоночника, несколькими сложнейшими операциями, поддерживающей конструкцией в шее и долгой-долгой борьбой за возможность снова встать на ноги. Сейчас эта борьба в самом разгаре - молодой человек проходит реабилитацию в московском центре «Три сестры», и на это нужны деньги. Вся надежда Ильи и многодетной семьи Рудольф – только на неравнодушных людей: в минздраве парню сначала предложили полечиться в санатории «Сергиевские минеральные воды», а когда семья от этого отказалась - «записаться на прием к лечащему врачу по месту прикрепления полиса ОМС с целью выработки дальнейшей тактики лечения».

Юный спортсмен подавал большие надежды

Юный спортсмен подавал большие надежды

- Мы просили у минздрава контракт на лечение Ильи в столичном центре, оно помогает. Чтобы подписать соответствующее заявление, сыну пришлось две недели заново учиться выводить свою подпись. Но нам предложили обратиться в свою поликлинику. Илью нельзя транспортировать, он не может себя самостоятельно обслуживать, поэтому предложенные варианты нам при всем желании никак не подходят, - рассказала журналисту «КП-Самара» мама Илья Наталья Рудольф. – Вся наша надежда – на помощь неравнодушных людей. А тут мошенники повадились использовать фотографии моего сына! Мы опасаемся, что это может дискредитировать наши просьбы о поддержке.

«Левые» реквизиты, взломанные группы

Диагнозы и описание проблемы с позвоночником действительно как под копирку «списаны» с реальной истории Ильи. Мошенники заявляют, что на операцию требуется 900 тысяч рублей, и просят присылать деньги на банковскую карту. Реквизиты, конечно, совершенно «левые», как и вся история мифического «Миши».

Молодой человек проходит реабилитацию в столичном центре

Молодой человек проходит реабилитацию в столичном центре

- Ссылки на эти посты мне начали присылать знакомые еще недели три назад, - рассказывает Наталья Рудольф. – Группы самой разной тематики, география – вплоть до Иркутска. Я принялась писать администраторам этих групп, оказалось, что практически все они взломаны и контроль над сообществами утерян. Отправляла жалобы администрации «ВКонтакте», писала на стене этих групп – старалась всеми доступными мне способами объяснить людям, что это мошенники.

В результате со стены части групп запись действительно исчезла, однако на некоторых мошенники собирают свою жатву до сих пор.

- Я обратилась в дежурную часть Ставропольского района, написала заявление с просьбой найти и наказать мошенников. Заявление у меня приняли, хотя предупредили, что шансов мало, - говорит Наталья Рудольф – Но мы все равно надеемся, что результат будет, ведь в посте есть номер карты, ее можно найти и хотя бы заблокировать….

«КП-Самара» напоминает: если вы хотите помочь Илье Рудольфу, сделать это можно по реквизитам, указанным на официальной страничке помощи юному самбисту.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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