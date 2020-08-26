У Егора Голенкова хороший шанс появиться на поле Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

История не в пользу Самары

26 августа «Крылья Советов» на родной «Самара Арене» начинают свой путь в Бетсити-Кубке России по футболу. Соперником по 1/64 финала будет омский «Иртыш» — один из аутсайдеров текущего сезона ФНЛ.

Расслабляться волжанам не стоит. 25 лет назад, 4 октября 1995 года, соперники уже встречались между собой в этом турнире — в рамках 1/16 финала. «Иртыш» тогда победил 3-1 да еще и не реализовал пенальти.

Но сейчас, даже несмотря на все проблемы, фаворит — «Крылья». У них сильнее состав. Все основные игроки готовы играть. Игорь Осинькин не может рассчитывать разве что на Данилу Смирнова, который занимался по индивидуальной программе, но молодой полузащитник и так не часто появлялся на поле в этом сезоне. Не исключено, что тренер зелено-бело-синих прибегнет к ротации.

Руководители "Крыльев" нацелены на победы Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Отметим, что буквально накануне встречи у «КС» появился новый генеральный директор Евгений Калакуцкий. Он уверен, что его опыта хватит для вывода клуба из кризиса. Калакуцкий готов к предложениям и общению — так, завтра он встречается с болельщиками в пресс-ложе стадиона «Металлург». Начало мероприятия в 19-00.

У гостей практически нет знакомых фамилий. Разве что Геннадий Киселев. Совсем недавно этот молодой футболист отправился в Омск на правах аренды. В ФНЛ «Иртыш» набрал всего одно очко, пока Владимиру Арайсу — наставнику команды — и его подопечным не очень везет с результатами. В последнем туре они и вовсе уступили «Спартаку-2» со счетом 0-5 в родных стенах.

Новая сетка - новые надежды

Добавим, что победа в предстоящем поединке — отличный шанс для «КС» пройти далеко в турнире и, возможно, даже замахнуться на попадание в Лигу Европы. Все дело в том, что в этом сезоне Кубок России проходит в новом формате. По итогам 10 матчей на стадии 1/64 финала клубы ФНЛ выходят в элитный групповой раунд. В нем принимают участие 10 победителей 1/64, а также 10 команд ПФЛ и столько же из РПЛ — те, кто не попал в Лигу Европы и Лигу Чемпионов.

Матчи 1/64 финала проходят между клубами ФНЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

У "Крыльев" не самый тяжелый соперник Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

По итогам жеребьевки будет образовано 10 групп по 3 команды из каждой лиги. Игры проводятся про круговой схеме. Все соперники играют друг с другом — в каждой группе состоится по 3 матча.

В элитном групповом раунде будет весело Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Команды ПФЛ играют дома с командами из ФНЛ и РПЛ. Команды ФНЛ играют дома с командами РПЛ. Команды РПЛ обе игры проводят на выезде.

В 1/8 финала выходят команды, набравшие наибольшее количество очков. Система начисления баллов в элитном групповом раунде следующая:

Очки начисляются: за победу в основное время — 3 очка, за ничью в основное время и победу по пенальти — 2 очка, за ничью в основное время и поражение по пенальти — 1 очко.

В случае равенства очков учитываются следующие показатели: большее количество побед в основное время; большее количество побед по пенальти; лучшая разница забитых и пропущенных голов; количество забитых голов. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.

Даты проведения матчей элитного группового раунда:

16 - 17 сентября: матчи команд ПФЛ против команд РПЛ;

30 сентября - 1 октября: матчи команд ПФЛ против команд ФНЛ;

21 - 22 октября: матчи команд ФНЛ против команд РПЛ.

В 1/8 к кубку подключаются лидеры РПЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В 1/8 к победителям элитного раунда присоединятся 6 участников еврокубков из РПЛ — «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Ростов». Пары будут определяться жеребьевкой, как и дальше по сетке. Финал кубка — 12 мая.

Перспективы у «Крыльев» хорошие. Но для начала нужно обыгрывать «Иртыш». Начало встречи в 18-30 по самарскому времени. Ее покажут в прямом эфире на сайте «Телеспорт».