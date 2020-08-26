В Самарской области стали производить еще больше уникальных керамических блоков «Кайман 38»

Самарский комбинат керамических материалов — один из ведущих российских производителей строительной теплой керамики

Сократили время протекания процесса на 15%, повысили выработку на 30%. Таких успехов добилось АО «Самарский комбинат керамических материалов» благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Принципы бережливого производства внедряли на самой востребованной линии

Точки роста есть всегда

Сегодня АО «Самарский комбинат керамических материалов» — один из ведущих российских производителей строительной теплой керамики. Предприятие выпускает 19 наименований строительных блоков, что позволяет возводить дома полностью из однородного материала. Есть и уникальные продукты – например, линейка керамического блока «Кайман 38». Аналогов в России нет. Все линии производства автоматизированы, здесь установлено современное оборудование, казалось, что лучше и быть не может, но точки роста нашлись. В конце октября 2019 года завод стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а в конце июня здесь завершилось формирование образцового производственного потока по изготовлению керамического блока «Кайман 38». Модернизация прошла под управлением экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и уже дала положительные результаты.

- Оптимизация производства повышает финансовую устойчивость предприятия, его конкурентоспособность. Мы не стоим на месте. Мощностей нам уже не хватает, поэтому мы решили стать участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и повысить производительность труда на нашем предприятии, - отметил директор комбината Сергей Смолев. - Выявили все недостатки в нашем технологическом процессе. Обучили своего тренера. Начали заниматься бережливым производством на каждом участке, за счет этого снизили время технологического процесса на 15%, тем самым подняли производительность на 10%.

Предприятие выпускает 19 наименований строительных блоков

Мощная поддержка

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он станет мощным ускорителем экономического развития страны. Благодаря проекту к концу 2024 года ежегодный прирост производительности труда должен составлять 5%. Такие успехи поможет обеспечить система бережливого производства. Участники проекта – это крупные и средние предприятия несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн рублей.

В 2019 году Самарская область вошла в пятерку лидеров по реализации этого национального проекта. До конца 2020 года к участию необходимо привлечь не менее 84 предприятий региона, из них 75 уже стали участниками программы. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф. Этой возможностью уже воспользовались 117 предприятий. Силами федерального и регионального центров компетенций и привлеченных консультантов примерно на 43 предприятиях уже сформировали образцовые производственные потоки. На лучших из них рост производительности труда достиг 48%.

Уникальный материал — керамический блок «Кайман 38

Для предприятий-участников проекта предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки, в том числе льготный заем регионального Фонда развития промышленности Самарской области, федерального Фонда развития промышленности, участие в программе «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». Также участники проекта могут организовать переобучение, повышение квалификации своих работников.

Еще одно преимущество для предприятий – особый налоговый режим. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион, также как и Удмуртия, Ростовская и Кемеровская области, стала участником налогового эксперимента: предприятиям–участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. В итоге, предприятие может компенсировать часть затрат на модернизацию оборудования и создание высокотехнологичных производств.

- Сегодня самарские предприятия проявили интерес к данной льготе. Уверен – это, несомненно, даст рост налоговых поступлений. Предлагаемые в рамках налогового эксперимента меры позволят повысить инвестиционную привлекательность Самарской губернии, модернизировать производственные мощности, создать новые рабочие места, будут способствовать достижению целей национального проекта по повышению производительности труда, — уверен врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

Всеми преимуществами участия в национальном проекте намерен воспользоваться и Самарский комбинат керамических материалов. Принципы бережливого производства здесь уже изучили, теперь в планах модернизация оборудования.

Теперь в штате есть свой тренер

Освоить все тонкости системы бережливого производства сотрудникам предприятия помогли специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). На предприятии сформировали рабочую группу, в которую вошли топовые сотрудники всех производственных участков, один из них - заместитель главного механика Константин Мухаметов - прошел обучение и сертификацию в ФЦК и стал сертифицированным внутренним тренером. Теперь он может самостоятельно обучать персонал предприятия.

Принципы бережливого производства внедряли на самой востребованной линии - в цехе № 1 изготовления керамического блока «Кайман 38». Именно здесь выпускают наибольшей объем продукции.

- В итоге выработка была увеличена на 30% - это хороший результат с учетом того, что используется автоматическая линия. Комбинат керамических изделий занимается выпуском керамического блока на современной иностранной автоматической линии, где задействовано минимум человеческого ресурса. Но потери есть везде. Рабочая группа проявила максимальную работоспособность, проведя анализ быстро и тщательно, - рассказал руководитель проекта «Федеральный центр компетенции» Юрий Васильев.

Сократить время протекания процесса, снизить запасы незавершенного производства и повысить выработку позволила рационализация участка, оптимизация системы складирования, введение системы 5С на рабочих местах и организация информационного центра. Инициативу подхватили и рядовые сотрудники предприятия. Изменения они восприняли с энтузиазмом и внесли свои новаторские предложения. Воодушевившись внедренными инструментами бережливого производства и на других линиях производства. Так, рационализировать рабочий процесс решили и сотрудники службы качества на своем производственном участке по контролю продукции. За это участники рабочей группы были отмечены почетными грамотами предприятия и министерства промышленности и торговли Самарской области.