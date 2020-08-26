Егор Голенков провел отличный матч и забил уже на 2 минуте Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Самарские «Крылья Советов» уверенно начали свой путь в Бетсити-Кубке России по футболу. В рамках 1/64 финала они на классе разгромили «Иртыш» из Омска. В ворота соперника волжане отправили 5 безответных мячей.

Уже вторая минута игры на «Самара Арене» стала результативной. Егор Голенков после подачи углового красиво и точно пробил головой. Хозяева не остановились на этом и продолжили атаковать.

На 15 минуте Мехди Зеффан здорово навесил с правого фланга и защитник гостей Александр Крикуненко срезал мяч в свои ворота. 2:0, и скорее «КС» были ближе к тому, чтобы забить еще, чем омичи отыграться.

На 40 минуте преимущества команды Игоря Осинькина стало еще более существенным. Дмитрий Кабутов откликнулся на навес Максима Витюгова — 3:0.

Во втором тайме первый гол за «Крылья» забил Иван Сергеев. Он в касание переправил круглого в ворота после передачи Голенкова на 53 минуте.

Дело уже шло к финальному свистку, когда еще один футболист открыл свой бомбардирский счет за зелено-бело-синих. На 90 минуте навес Юрия Горшкова с углового замкнул Александр Солдатенков. Встреча так и закончилась — 5:0.

Победа стала самой крупной для «Крыльев Советов» в истории Кубков России по футболу. Благодаря столь уверенной игре они вышли в элитный групповой раунд. Как уже писали журналисты «КП-Самара», там «КС» предстоят встречи с представителями ПФЛ и РПЛ. У последних участвуют на этой стадии те, кто не попал в еврокубки.

Соперников определит жеребьевка. Игры пройдут на полях клубов из низшей лиги. То есть, в Самару приедет представитель элитного дивизиона. Победители групп выйдут в раунд плей-офф.

Игры проходят на полях клубов из низшей лиги. За победу — 3 очка, за победу по пенальти — 2 очка, поражение по пенальти — 1 очко, поражение — 0 очков. Победитель группы выходит в раунд Плей-офф.