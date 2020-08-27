Центр поддержки экспорта помогает расширить географию поставок местных производителей

«В прошлом году местные предприятия поставляли за рубеж продукцию в сфере промышленного производства, АПК, услуги в сфере информационных технологий, медицины и многое другое. Нашему региону есть, чем гордиться – в Самарской области много уникальных продуктов с точки зрения потребительских свойств», - отметила директор ЦПЭ Ольга Золотарева.

В прошлом году сотрудничество с ЦПЭ начала и компания «Дельта Энерджи Сервисис», которая работает в сфере инжиниринга и выпускает продукцию для нефтегазовой отрасли. «Благодаря поддержке Центра мы приняли участие в международной отраслевой выставке и, что очень важно, выступили на уровне, представив все необходимые сертификаты качества, - рассказал директор «Дельта Энерджи Сервисис» Михаил ТригубенкоМихаил Тригубенко. - Наша продукция заинтересовала Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. И сейчас от них поступают предложения о дальнейшем сотрудничестве. Мы провели уже три встречи, но пандемия немного прервала процесс взаимодействия. Надеюсь, в скором времени мы сможем продолжить переговоры и перейдем к непосредственным поставкам».

Как добавил Михаил Тригубенко, Центр поддержки экспорта сегодня помогает компании найти клиентов в Азербайджане, Узбекистане, а также оказывает услуги по модернизации сайта и информационных буклетов.

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, ЦПЭ предоставляет свои услуги соискателям бесплатно или на условиях софинансирования. Каждому клиенту Центра предоставляется персональный аналитик, готовый сопровождать предприятие до заключения внешнеторгового контракта.

Обратиться в ЦПЭ могут начинающие экспортеры, а также предприниматели, которые уже имеют опыт зарубежных поставок, но нуждаются в «перезагрузке» действующих контрактов или расширении сотрудничества.

Местным предпринимателям нужно выходить на международные рынки и увеличивать объем экспорта продукции – об этом говорил Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании. Стратегия лидерства региона в наращивание предпринимательской активности, в раскрытии экспортного потенциала.

По итогам 2019 года наша губерния заняла шестое место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра.

Перемены заметны каждому: 384 предпринимателям в 2019 году получили помощь в Центре поддержки экспорта Самарской области и наладили поставки в 32 страны. Объем экспорта компаний, получивших поддержку Центра, составил 41,04 млн долларов.