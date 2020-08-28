1 сентября 2020 в Самаре: как отметить День знаний

1 сентября 2020 в Самаре - рассказываем, как отметить День знаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября 2020 в Самаре традиционно начнется с торжественных линеек в школах. Они будут организованы на открытом воздухе и только для учеников 1 и 11 классов. Причем одновременно – только для трех классов. Если классов в параллели больше, торжественных линеек будет несколько. Родителей просят обязательно прийти на линейки в медицинских масках, и по возможности договориться, что сопровождать первоклашку в школу будет только один взрослый из семьи. Ведь, чем меньше гостей на торжественных линейках, тем меньше риск распространения инфекции. После линейки для ребят проведут урок мужества, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и урок безопасности. В День знаний других занятий в школах не будет, поэтому свободное время можно провести по своему усмотрению.

Если вы решили 1 сентября не ограничиться торжественной школьной линейкой, мы подскажем вам, как отметить праздник знаний в Самаре в 2020 году. В первый день осени в городе будет немало интересных мероприятий, на которые можно отправиться всей семьей или с друзьями.

Фестиваль «Раскудесы»

1 сентября с 12.00 всех горожан от мала до велика приглашают в Загородный парк на ежегодный фестиваль от Культурного центра «Светлица». Здесь на интерактивных площадках можно будет получить уникальные знания о русской традиционной культуре и истории. Гостей «Раскудес» ждут игры и хороводы, историческая реконструкция, мастер-классы от ремесленников и вкусный чай из самовара.

ГДЕ: Загородный парк, ул. Ново-Садовая, 150.

КОГДА: 1 сентября в 12.00.

Вход свободный.

Праздник «Экологический День знаний» в Самарском зоопарке

Мероприятие, посвященное началу учебного года, смогут посетить все желающие. Взрослые и дети поучаствуют в увлекательном экологическом квесте. Маршрутные листы для его выполнения будут предоставлены на кассе зоопарка. Квест пройдет по всей территории парка и будет включать в себя различные задания на знание животного мира в виде вопросов, ребусов, загадок и анаграммам. Участники, успешно прошедшие все задания, получат сувениры от зоопарка. Беспокоиться о безопасности для здоровья не стоит - мероприятие будет проведено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

ГДЕ: Самарский зоологический парк, ул Ново-Садовая, д 146.

КОГДА: 1 сентября, с 13:00 до 15:00.

Цена билетов: 150 - 300 руб.

Спектакль «Муха-Цокотуха»

Если ваш первоклашка – любитель добрых сказок, сводите его 1 сентября 2020 года на премьеру в Самарский художественный театр. Он открывает сезон спектаклем для детей по сказке Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Наверняка и взрослым будет интересно посмотреть, как режиссер и актеры заново пересказали всем известную сказку. Кстати, работники театра просят взрослых не забывать о соблюдении масочного режима.

ГДЕ: Дворец культуры железнодорожников, ул. Льва Толстого, 94.

КОГДА: 1 сентября, 17.00.

Цена билета: 250 руб.

Конкурс «Здравствуй, школа»

Музей имени Алабина приготовил для школьников к 1 сентября конкурс. Условия очень простые: нарисовать открытку на тему «Здравствуй, школа!», отсканировать и прислать на почту pr@alabin.ru с пометкой "Конкурс «Здравствуй, школа!», указать имя, фамилию и свой возраст. Открытки будут принимать на конкурс до 1 сентября, а затем пройдет общее голосование за лучшую из них. Победителей определят в трех возрастных группах: младшая школа, средняя школа, старшая школа. В качестве поощрения музей напечатает лучшие открытки в самой настоящей типографии. А самые юные участники получат памятные подарки от партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда».

ГДЕ: https://vk.com/musprofpark, pr@alabin.ru

КОГДА: до 1 сентября 2020 года.

Парк музейных профессий – бесплатные занятия

Родителям, желающим расширить кругозор своих детей и найти им интересное внешкольное занятие, советуем обратить внимание на «Парк музейных профессий». Запись на занятия, которые будут проходить в Самарском краеведческом музее имени Алабина, уже началась. «Парк музейных профессий» - это циклы бесплатных интерактивных занятий для детей от 8 до 14 лет, на которых расскажут о таких редких профессиях: реставратор, дизайнер, художник-оформитель, экскурсовод, работник отдела учета фондов и др. Ребята получат навыки работы в команде, работы с фотоаппаратурой и в графических редакторах, с текстовой информацией и др. Занятия будут проводиться в форме уроков, на которых дети буду самостоятельно решать поставленные задачи как взрослые профессионалы.

ГДЕ: Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

КОГДА: до 30 июня 2021 года, с 8.00 до 12.00.

Бесплатно.

Бесплатные выставки в Историческом парке «Россия. Моя история»

Пополнить свои знания интересными фактами можно 1 сентября 2020 года в самарском Историческом парке. Здесь начали работу две выставки, на которые можно сходить бесплатно: «250 лет российским бумажным деньгам» и «Магия театра». Экспонаты предоставил музей Банка России.

Выставка «Магия театра» - о памятных монетах, посвященных знаменитым театральным деятелям России, их легендарным балетным, оперным и драматическим постановкам.

Выставка «250 лет российским бумажным деньгам» рассказывает о первых российских ассигнациях.

ГДЕ: Исторический парк «Россия. Моя история», ул. Красноармейская, 131, ТК «Гудок», 3-й этаж.

КОГДА: с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.

Бесплатные экскурсии и праздничная программа в художественном музее

Самарский художественный музей решил провести День знаний 2 сентября и делает вход на постоянные экспозиции музея для всех категорий граждан в этот день бесплатным. А для учащихся - школьников и студентов колледжей, техникумов, училищ и лицеев - в этот день будет бесплатный вход и на все временные выставки. Кроме того, музей подготовил для своих посетителей праздничную программу, посвященную Дню знаний:

В 12.00 пройдет экскурсия «Русское искусство» для студентов Самарского государственного медицинского университета. Участники узнают историю развития русского искусства, с первой половины XVIII века и до рубежа XIX–XX веков и посмотрят картины выдающихся русских художников.

В 13.00 посетителей от 5 лет и старше приглашают на мастер-класс «Знаковые системы». Участники занятий познакомятся с пиктограммами, узнают, как можно рассказать историю, используя только язык картинок, придумают и нарисуют собственные знаки: запрещающие, разрешающие или предупреждающие. Стоимость мастер-класса - 100 рублей.

В 14.00 для посетителей от 7 лет и старше состоится экскурсия «Детский образ в живописи». Посетители увидят портреты детей в исполнении таких мастеров кисти: Тропинина, Венецианова, Кустодиева, Нестерова, Бурлюка и других. Стоимость экскурсии - 80 рублей.

В 15.00 - мастер-класс «Старинное перо». Участники творческого занятия познакомятся с историей изобретения пишущих принадлежностей. Они узнают, где и когда стали применять для письма птичьи перья. Гости познакомятся с историей каллиграфии и создадут изящные старинные перья. Стоимость мастер-класса - 100 рублей.

ГДЕ: Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92.

КОГДА: 2 сентября, 10.00 – 18.00

Вход на основную экспозицию свободный.

Выставки в музее «Детская картинная галерея»

Сходите 1 сентября вместе с ребенком в Детскую картинную галерею на новые выставки исторических кукол от мастерской, которой руководит художница Ольга Баканова. Совсем недавно экспозицию пополнили несколько кукол из коллекций «Русская сказка» и «Арт деко: стиль и вариации». Посетители увидят 10 сказочных персонажей, известных каждому с детства: Иван-царевич с Василисой Премудрой, Дед Мороз со Снегурочкой, Жар-птица, Шамаханская царица, Хозяйка Медной горы, Илья-Муромец и главные злодеи русских сказок - Баба-Яга и Кащей Бессмертный.

ГДЕ: Музей «Детская картинная галерея», ул. Куйбышева, 139. Запись на экскурсию по тел. 332-43-98.

КОГДА: 1 сентября, с 10.00 до 18.00.

Цена билетов: самостоятельно посещение: взрослый – 150 руб., студенты и пенсионеры – 100 руб., школьники - 70 руб., малыши до 7 лет – бесплатно. Экскурсия – 200 руб.

Квест-прогулки по родному городу

Это необычные интересные экскурсии для школьников. Организованную группу учеников приглашают провести 1 сентября в Самаре активно, увлекательно и получить много новых знаний об истории родного города. Есть две экскурсии на выбор:

«Тайна Золотого ключика», во время которой дети будут разгадывать головоломки, отвечать на вопросы от персонажей сказки «Золотой ключик, или Приключение Буратино», связанные с историей Самары. А в конце участникам квеста предстоит самим разгадать тайну Золотого ключика. Полуторачасовая экскурсия начнется от площади Революции и закончится у музея-усадьбы А.Н.Толстого. Записаться на квест-прогулку можно по телефону: 8-927-692-13-45.

ГДЕ: от площади Революции до музея Алексея Толстого.

КОГДА: 1 сентября.

Цена: 2500 руб. (за группу детей).

«Воспоминания старых улиц» - краеведческая экскурсия-квест, рассказывающая в интерактивной форме историю Самары. Ребята смогут проявить эрудицию и сообразительность, познакомятся с достопримечательностями родного города. Начнется двухчасовая прогулка начнется на площади Революции, а закончится в Струковском саду. Записаться на квест-прогулку можно по телефону: 8-927-692-13-45.

ГДЕ: от площади Революции до Струковского сада.

КОГДА: 1 сентября.

Цена: 3000 руб. (за группу детей).

Парки Самары - покататься на велосипедах, роликах, аттракционах

Если ваш сорванец не нагулялся на летних каникулах, сходите с ним в один из самарских парков. Здесь работают аттракционы, прокаты роликов, самокатов и велосипедов. В парке Гагарина, например, можно подняться над городом в колесе обозрения, покататься на катамаранах по пруду, прогуляться по зеленой дубовой роще и покормить белок.

Афиша мероприятий на 1 сентября 2020 года в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями.