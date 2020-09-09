На крупнейшем в Самарской области элеваторно-мельничном комплексе повысили производительность труда почти в три раза

Здесь хранится зерно перед погрузкой на корабли Фото: Евгения ВАСИНА

Сотни тонн зерна ждут своего часа на элеваторах ООО «ЖИТО». Часть превратят в муку, другую загрузят в трюмы кораблей, кузова машин, железнодорожные вагоны для отправки в другие регионы страны и за рубеж. Здесь производят несколько сортов муки и отруби. Производительность размола линии на «ЖИТО» - 250 т пшеницы и 50 т ржи в сутки. Емкость склада готовой продукции составляет 1 500 т бестарно и 350 т - в мешкотаре. Предприятие успешно работает уже не первое десятилетие. Казалось бы, что можно улучшить на крупнейшем в Самарской области элеваторно-мельничном комплексе. Как показала практика, точки роста есть.

Эффект превзошел ожидания

В 2019 году ООО «ЖИТО» стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Для того, чтобы предприятие стало еще более эффективным, сюда на помощь сотрудникам пришли специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Первым делом детально изучили все процессы на предприятии, нашли проблемные моменты, обучили команду из сотрудников элеваторно-мельничного комплекса принципам бережливого производства и применили эти принципы на одном из участков. В качестве пилотного проекта выбран склад готовой продукции муки высшего сорта.

Фото: Евгения ВАСИНА

- После анализа деятельности предприятия мы выявили около 30 проблем. Не все сейчас устранены, некоторые перетекают на следующий период, но большую часть мы решили, результат налицо. Например, на участке паллетирования до начала проекта работали три человека, сейчас - один. Выработка на этом участке увеличилась на 200%. Также во время реализации проекта был выявлен простой автомобилей на приемке и отгрузке. Эту проблему удалось решить - со 113 минут время пребывания машин уменьшилось до 75 минут. И это еще не предел, на следующий период намечены дальнейшие мероприятия, которые покажут еще более ощутимый и видимый эффект, - отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций Олег Буданов.

Машины теперь меньше времени проводят на предприятии Фото: Евгения ВАСИНА

Освободившиеся операторы теперь работают на других участках. Положительные изменения заметили не только сотрудники предприятия, но и водители, что приезжают сюда за готовой продукцией или привозят зерно. Пробы зерна берут сразу, машины для готовой продукции осматривают оперативно, даже на этапе взвешивания есть улучшения. Несколько камер позволили сократить этот процесс, ведь теперь оператору не нужно выходить к водителю, чтобы увидеть номер машины, убедится, что автомобиль полностью на весах. Все видно на мониторе.

- На складе готовой продукции муки высшего сорта сократился цикл выполнения операций, работать здесь стало удобнее, исключили избыточные перемещения как продукта, так и работников. Для этого не потребовались большие затраты, и в этом преимущество программы «Производительность труда и поддержка занятости». Нами освоены инструменты, которые позволяют за счет оптимизации самого процесса найти резервы, которые раньше не замечали. Этот участок - очень хороший пример использования таких инструментов. Здесь затраты минимальны - разметка, информационный стенд, стеллаж, на котором хранятся используемые материалы, а эффект огромен. Почти в три раза мы увеличили производительность труда на данном участке, - констатирует исполнительный директор элеваторно-мельничного комплекса ООО «ЖИТО» Альберт Гейс.

Улучшения на складе заметны сразу Фото: Евгения ВАСИНА

Попасть в проект могут почти все

Для того, чтобы так же, как и ООО «ЖИТО», стать участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и улучшить свои показатели при поддержке федерального и регионального центров компетенций, необходимо подать заявку на сайте производительность.рф. В программу приглашают крупные или средние предприятия Самарской области несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн рублей.

Национальный проект инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он разработан в качестве ускорителя экономического развития страны. Благодаря реализации этого проекта к концу 2024 года ежегодный прирост производительности труда должен составлять 5%. Такие успехи поможет обеспечить система бережливого производства.

Работать на складе стало удобнее Фото: Евгения ВАСИНА

Самарская область в пятерке лидеров по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Как отметили в министерстве промышленности и торговли Самарской области, сейчас на 44 предприятиях уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Средний показатель повышения производительности труда по предприятиям или увеличения выработки составил 133%, а среднее снижение незавершенного производства - 50%.

- Участие в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» не только дает возможность оптимизировать все процессы на предприятии без серьезных вложений, но и открывает дорогу к льготному финансированию. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, хотим двигаться дальше, в том числе модернизировать технологическое оборудование, чтобы выпускать еще более качественную продукцию в больших объемах. Участие в этой программе позволило нам овладеть инструментарием и получить уверенность в том, что дальнейшая модернизация принесет еще больший результат, - делится Альберт Гейс.

Исполнительный директор элеваторно-мельничного комплекса ООО «ЖИТО» Альберт Гейс Фото: Евгения ВАСИНА

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наша область стала участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Так предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Это важнейшая часть стратегии лидерства губернии.

1720 предприятий из 64 субъектов страны уже стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Присоединиться к проекту можно на сайте производительность.рф.