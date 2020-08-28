"Когда ночевать везут в реанимацию, COVID не кажется выдумкой": красноярский журналист рассказал, как его спасли в Самаре

Самарских врачей благодарят даже пациенты из других регионов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О коварности коронавируса говорить не устают. Даже те, кто сначала не верил в инфекцию, столкнувшись с ней понимают - все не так просто. Красноярский медиадеятель, экс-руководитель медиа-группы «Прима» и тревел-блогер Дмитрий Буевич рассказал журналистам "КП-Самара" о том, как коронавирус поразил его в тот самый момент, когда он приехал в гости в областную столицу. И много раз поблагодарил врачей, которые оказались настоящими профи.

"До ИВЛ не дошел"

Легкомысленно считал, будто ковид опасен пожилым и диабетикам. А уж не самый хилый я, когда придется, перенесу за пару-тройку дней с температурой в 37,5. Вышло совсем иначе. Пишу в основном для тех, кто до сих пор уверен в надуманности угрозы.

И еще с благодарностью к медикам и своему совершенно выдающемуся начальству. Если бы не они, то и не знаю… Кланяюсь, уважаемые, всем в Самаре, Красноярске, Москве. Да по всей стране. Короче: конец июля, я проездом в Самаре, с утра внезапно температура под 39. Скорая, рентген+КТ, пневмония, через пару дней - положительный тест. Самое неприятное - всего за 3 дня, даже на фоне лечения, объем затронутых легких прыгает с 10 до 60 процентов. До ИВЛ, к счастью, не дошел, а ограничился трубкой с кислородом. При воспалении это обычное дело, как понял. Лечат интенсивно. Про методы ничего не скажу, в этом профан, могу про то, как организовано. Сказать, будто оно всё там идет дежурно и отстраненно, нельзя совершенно. Кроме лечащего, доктора-инфекциониста, медсестер с капельницами и шприцами, ежедневно и еженощно день в палату забегает еще масса спецов, от старшей медсестры, которая спрашивает, нормалью ли холодит холодильник, до узких специалистов, например, кардиолога, который настырно ищет осложнения на сердце, но удовлетворенно не находит. Только их трудно узнавать: все как космонавты в этих белых или синих костюмах и 3М-респираторах. Очки за 4-часовую смену запотевают, в перчатках сильно труднее вколоть ту же капельницу, но видно, что люди к этому уже приноровились - никакой агрессии или раздражения. Как я понял из разговоров, им действительно платят за смены заметно больше, чем вне красной зоны. Хотелось бы и еще больше, но в целом не разочарованы ни врачи, ни медсестры - это по моим субъективным ощущениям.

"Думал, будут обшарпанные стены"

В Самаре под ковид отвели несколько больниц. Я попал в областную клиническую имени Середавина, в мирное время она специализируется по сердечникам. А хорошая больница, я давно нигде не лежал и ожидал каких-то ужасов обшарпанности. Ничего подобного: и ремонт, и оснащенность, и даже комфорт - всё на вполне достойном уровне. А я же в Самаре не знал ни одного человека. Так вот, на больничной еде вполне неплохо жить и без передач: каши, масло-сыр, супчики-котлетки и даже временами вареные яйца и горошница на гарнир. А как освоишь доставку мандарин и кефира из местного Метро, жизнь вообще налаживается. Выписали через три недели, вылечив пневмонию, после серии отрицательных тестов, с лечебно-дыхательной гимнастикой и рекомендациями по восстановлению. А оно не на один месяц, все не так просто. Сейчас вот удивительно быстро устаю: стоит минут 15 походить по улице - и охота куда-то прислониться. Но говорят, это так у всех. Так что - пожалуйста, перчатки, санитайзер, мытье рук после каждого хватания за общебытовые предметы. И выкидывайте из головы мысль, будто ковид - преувеличенная проблема. Оно, может, и так, но не для всех. Когда катят на всякий случай ночевать в реанимацию, так вовсе не кажется. Самое поразительное в жизни - это люди, люди. Про медиков уже сказал. Девчонки в гостишке, где я ночевал после выписки, поставили в номере обогреватель: «вам нельзя охлаждаться». Записки про какие-то совершенно забытые дела из юности - от друзей. Начальник космического уровня, кроме всего прочего, присылающий каждый вечер разные забавные картинки для поднятия духа. Всё это трогательно, рождает острое желание давать миру что-то взамен… И да, Самара - замечательный город. Вылечила. Надо будет туда вернуться, хоть на Волгу посмотреть.