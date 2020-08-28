Материальная помощь к 1 сентября в Самаре: как получить, кому положена

В Самаре родители могут получить выплаты, чтобы собрать ребенка в школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собрать ребенка в школу в этом году многим семьям оказалось не так-то просто. Из-за пандемии кто-то из родителей лишился работы, у других упали доходы. А ведь еще неизвестно, не вернется ли к нам дистанционка. а значит и необходимость в компьютере, обустроенном рабочем месте. Эксперты просчитали, во сколько обойдутся наряды, рюкзак и школьные принадлежности, а родители признались, что тратят не меньше 10 тыс рублей. Сейчас в государственной думе обсуждают законопроект о помощи семьям с детьми при подготовке к школе - он подразумевает получение денежной помощи от государства в Дню знаний. Но и сейчас уже можно получить материальную помощь к 1 сентября в Самаре, обратившись к работодателю. Кому положены деньги и как получить матпомощь к 1 сентября, обсудили с экспертами.

Выплата от соцзащиты

Первый вид помощи - это пособие на сборы ребенка в школу от соцзащиты в Самаре. Сумма - 1,5 тыс рублей на ребенка, но получить ее могут не все. Выплата положена малоимущим многодетным гражданам, малоимущим с ребенком-инвалидом.

Как получить?

- подать заявление в органы соцзащиты до 10 ноября через интернет. Остальные документы в соцзащите соберут самостоятельно.

- получить деньги на счет банке или в почтовом отделении.

Матпомощь к 1 сентября в Самаре от работодателя

Не многие знают об этом, но это факт: попросить денег в сложной ситуации можно у босса. На предприятиях и в крупных компаниях существует соцпакет, подразумевающий выплаты по определенным поводам: свадьба, похороны, сбор ребенка в 1 класс, новогодние подарки.

- Работники, работающие официально по трудовому договору имеют право на выплаты в случае, если такое условие предусмотрено коллективным договором. Если в коллективном договоре определены случаи, условия выплаты работникам материальной помощи, то работодатель обязан производить эти выплаты на предусмотренных в договоре условиях и порядке, - рассказывает Арбитражный управляющий Дарья Барнашева.

Впрочем, ели коллективного договора на предприятии нет, все равно стоит попытать счастье и попросить у работодателя помощи. Ее могут оформить как премию. Лучше всего, конечно, обосновать свою просьбу, подготовиться к разговору и привести весомые аргументы.

Собрать ребенка в школу не так-то дешево сегодня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А когда еще могут дать денег на ребенка?

Дарья Барнашева объясняет, что существуют и меры государственной поддержки. В Самарской области Единовременная региональная выплата предоставляется в размере 5 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от восьми до достижения ими возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) по состоянию на 31 мая 2020 года.

Также родители имеют право получить пособие на питание ребенка. А в школе детей обеспечат бесплатными горячими завтраками уже с этого года и всех учеников младших школ.

Также в Самарской области положены следующие выплаты:

- ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет

-ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд учащихся школ из многодетных семей

-компенсация части родительской платы за детский сад

-ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье

Федеральные:

- ежемесячная выплата на первого ребенка (Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗ)

- субсидия на оплату ЖКУ (постановление Правительства РФ № 420-ГД от 02.04.2020)

- компенсационная выплата членам семей погибших (умерших) военнослужащих на оплату жилья, коммунальных и других видов услуг (постановление Правительства РФ от 22 апреля 2020 г. № 565)